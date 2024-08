【灣區新聞】舊金山華埠再有老字號舖頭今年結業 店主心願是什麼（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠再有一間老字號舖頭今年內結業,店主講到經營老字號的挑戰,以及她的心願是什麼。

蕭宏平是龍子行的老闆,這家在舊金山華埠Clay街的老字號,經營了46年。

蕭宏平說:「最不捨得46年都在這裡做,有許多客人,已經有兩代的客人,客人說,你們還在這裡,整個灣區只有我們一家訂做旗袍的。,我們請師傅在美國做的,正式旗袍要有旗袍領,兩邊開叉,有沒有衣袖都可以的,有花鈕比較傳統。」

這家老字號,為不少選美佳麗設計縫製過旗袍,他們的設計在名店櫥窗展示過。

蕭宏平說:「龍子行的承傳是什麼,就是它的傳統,傳統的旗袍,我們還有婚紗。」

蕭宏平打算今年11月30日結業退休,但她希望有人接手這盤生意。

蕭宏平說:「我第一個希望,就是希望有人接手這家公司,他們有需要時,我可以隨時幫忙,一、兩三年也沒有問題,我非常熟悉,但是因為時間和精力問題,我也想退休。」

做旗袍和中西結婚禮服這盤生意,需要很多精力和時間,蕭宏平說,現在年輕一代對這行業不熟悉,去找生意,度身和試身也是一門藝術,青黃不接,後繼無人,也是老字號買少見少的原因。

蕭宏平說:「因為我們比較傳統的行業,年輕一輩未必有興趣,有些中國的傳統,年輕人未必明白或懂得欣賞,可以接手這個傳統,幫我們工作的人甚少,而且比起大公司,我們支付不到那麼高的工資,所以有隱憂。」

講到「退休」,只講中蕭宏平一半的心願。

蕭宏平說:「有人做我可以退而不休。」

