【灣區新聞】舊金山華埠再有老字號舖頭今年結業 店主心願是什麼（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）華埠再有一間老字號舖頭今年內結業，店主講到經營老字號的挑戰，以及她的心願是什麼。

蕭宏平是龍子行的老闆，這家在舊金山華埠Clay街的老字號，經營了46年。

蕭宏平說：「最不捨得46年都在這裡做，有許多客人，已經有兩代的客人，客人說，你們還在這裡，整個灣區只有我們一家訂做旗袍的。，我們請師傅在美國做的，正式旗袍要有旗袍領，兩邊開叉，有沒有衣袖都可以的，有花鈕比較傳統。」

這家老字號，為不少選美佳麗設計縫製過旗袍，他們的設計在名店櫥窗展示過。

蕭宏平說：「龍子行的承傳是什麼，就是它的傳統，傳統的旗袍，我們還有婚紗。」

蕭宏平打算今年11月30日結業退休，但她希望有人接手這盤生意。

蕭宏平說：「我第一個希望，就是希望有人接手這家公司，他們有需要時，我可以隨時幫忙，一、兩三年也沒有問題，我非常熟悉，但是因為時間和精力問題，我也想退休。」

做旗袍和中西結婚禮服這盤生意，需要很多精力和時間，蕭宏平說，現在年輕一代對這行業不熟悉，去找生意，度身和試身也是一門藝術，青黃不接，後繼無人，也是老字號買少見少的原因。

蕭宏平說：「因為我們比較傳統的行業，年輕一輩未必有興趣，有些中國的傳統，年輕人未必明白或懂得欣賞，可以接手這個傳統，幫我們工作的人甚少，而且比起大公司，我們支付不到那麼高的工資，所以有隱憂。」

講到「退休」，只講中蕭宏平一半的心願。

蕭宏平說：「有人做我可以退而不休。」

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