【科技新聞】Google引入AI搜尋可即時生成答案 學者憂網站點擊率大減影響收入

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網上搜尋資訊本來要花時間點擊連結，但Google最近引入AI搜尋，可即時生成答案，但有學者指或會影響收入，甚至有法律風險。

假如在Google輸入「溫度對焗蛋糕的影響」，使用AI搜尋引擎即時可在頁首得到答案，亦可按需要調校答案語言和長度等，甚至可以計劃行程、提供食譜等，用戶以後可省卻按網頁連結再瀏覽才得到答案的時間。

Google去年開始邀請用戶試用AI，最終今年公布率先在美國推行，用戶可以在現有的Google網站或程式啟動AI功能，預計年底使用人數可達10億。

新功能亦類似ChatGPT這一類即時回應的生成式人工智能，不能即時存取資訊，答案內容有限及時效較低。

有學者指，新AI搜尋引擎須不停分析並學習大量互聯網新內容，日後才能回應近八成查詢，背後需要大量資金支持運作，但AI搜尋引擎令公司網站連結點擊率大減，Google的廣告收入亦會隨之減少，公司網站亦可能因應曝光率，還有AI抄襲資訊的問題提出訴訟。

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