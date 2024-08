【科技新聞】Google引入AI搜尋可即時生成答案 學者憂網站點擊率大減影響收入

【有線新聞】

網上搜尋資訊本來要花時間點擊連結,但Google最近引入AI搜尋,可即時生成答案,但有學者指或會影響收入,甚至有法律風險。

假如在Google輸入「溫度對焗蛋糕的影響」,使用AI搜尋引擎即時可在頁首得到答案,亦可按需要調校答案語言和長度等,甚至可以計劃行程、提供食譜等,用戶以後可省卻按網頁連結再瀏覽才得到答案的時間。

Google去年開始邀請用戶試用AI,最終今年公布率先在美國推行,用戶可以在現有的Google網站或程式啟動AI功能,預計年底使用人數可達10億。

新功能亦類似ChatGPT這一類即時回應的生成式人工智能,不能即時存取資訊,答案內容有限及時效較低。

有學者指,新AI搜尋引擎須不停分析並學習大量互聯網新內容,日後才能回應近八成查詢,背後需要大量資金支持運作,但AI搜尋引擎令公司網站連結點擊率大減,Google的廣告收入亦會隨之減少,公司網站亦可能因應曝光率,還有AI抄襲資訊的問題提出訴訟。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。