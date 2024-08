【加州新聞】加州州長紐森敦促學校限制學生在校内使用手機（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

加州州長紐森週二敦促全州學校,限制學生在校内使用手機。

紐森週二在寫給學區的信函中表示,應立即採取行動,而不是等待立法,通過限制學生校内使用手機,來幫助學生集中精力在課業上。

紐森認為,青少年過度使用手機,會增加焦慮、憂鬱和其他心理健康問題。

家長兼教師Nathalie Hrizi說:「州長考慮學校學生和教育工作者的需求是件好事,因為手機可能會變成非常嚴重的教學干擾,我從我自己的孩子那裡知道,他們很年輕,他們有手機,他們真的會想一直使用它,這可能會影響課堂體驗,所以我確實認為應該有更嚴格的限制。」

紐森在信中引用了一些調查數據,其中Pew研究中心的調查發現,72%的高中教師和,33%的中學教師表示,手機干擾是教學工作的一個主要問題。

Common Sense Media的調查就發現,97%的學生,在上課期間使用手機的時間中位數為43分鐘。

州長紐森此前於2019年批准了一項立法,授權學區限制或禁止學生在學校使用手機,但是關於在學校禁止學生使用手機以提高學業成績是有爭議的。

有專家不贊同訴諸禁令作為解決方案的做法,他們希望能找到將電子設備,變為學習工具的方法。

也有教師和家長認為,這是一個必要的舉措。

Hrizi說:「身為教育工作者,我與那些在課堂上接聽電話、又不想把電話收起來的學生,互動非常困難,TikTok和Instagram非常非常影響教學。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。