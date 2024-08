【灣區新聞】灣區校區陸續開學 警方呼籲駕駛人士遵守車速限制（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區的校區陸續開學,警方呼籲駕駛人士遵守學校區域的車速限制,家長和學童也需要留意安全,提高警覺。

中半島南舊金山(南三藩市)和Millbrae校區這個星期四開學,舊金山校區下星期一開學,南灣聖荷西以及東灣奧克蘭(屋崙)校區已經開始了新的學年。

聖荷西最近發生致命車禍,一個踩滑板的11歲男童被車撞死,警方呼籲駕駛者在學校開學期間特別留意安全,減慢車速,遵守學校附近的車速限制,留意上落巴士或校巴的學童,如果校車伸出停車標誌,汽車必須完全停頓,汽車右轉時避免阻塞行人過路線。

家長和學生也需要提高警覺,無論是走路還是騎單車、滑板,過馬路時要兩邊看清楚有沒有車輛,盡量使用有交通燈或停車標誌的路口過馬路。

無論是家長、學生,還是普羅大眾駕駛人士,在這個月開課期間,出門口預留時間,不要趕時間,以避免發生意外。

