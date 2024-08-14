【灣區新聞】灣區校區陸續開學 警方呼籲駕駛人士遵守車速限制（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區的校區陸續開學，警方呼籲駕駛人士遵守學校區域的車速限制，家長和學童也需要留意安全，提高警覺。

中半島南舊金山（南三藩市）和Millbrae校區這個星期四開學，舊金山校區下星期一開學，南灣聖荷西以及東灣奧克蘭（屋崙）校區已經開始了新的學年。

聖荷西最近發生致命車禍，一個踩滑板的11歲男童被車撞死，警方呼籲駕駛者在學校開學期間特別留意安全，減慢車速，遵守學校附近的車速限制，留意上落巴士或校巴的學童，如果校車伸出停車標誌，汽車必須完全停頓，汽車右轉時避免阻塞行人過路線。

家長和學生也需要提高警覺，無論是走路還是騎單車、滑板，過馬路時要兩邊看清楚有沒有車輛，盡量使用有交通燈或停車標誌的路口過馬路。

無論是家長、學生，還是普羅大眾駕駛人士，在這個月開課期間，出門口預留時間，不要趕時間，以避免發生意外。

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