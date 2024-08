【灣區新聞】無人駕駛計程車Waymo可載人上舊金山高速公路（視頻）

【KTSF】

無人駕駛計程車Waymo現在開始載人上舊金山(三藩市)的高速公路,先從自家員工做起。

Google母公司Alphabet擁有的無人駕駛計程車Waymo,除了在舊金山市內載客之外,現在也將路線延伸到高速公路,首度先由自家公司員工搭乘,而且車內完全沒有備用駕駛。

Waymo上週將服務範圍從舊金山延伸至Daly City、Broadmoor和Colma,而且一直在灣區的高速公路上做測試,現在該公司宣布可以載人上高速公路了,不過乘客僅限其員工,尚不清楚何時會擴大讓一般乘客搭乘。

不過Waymo上高速公路,操作上路況可能比地方道路更容易預測,但如果車輛發生碰撞或中斷,較高速的交通也可能增加嚴重風險。

加州監管機構已允許Waymo在高速公路上運作以提供客運服務,不過該公司等了一年才使用這項許可。

