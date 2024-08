【灣區新聞】舊金山Zuckerberg總醫院和母乳庫舉辦母乳捐贈活動（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

8月是美國母乳關注月,舊金山(三藩市)Zuckerberg總醫院和母乳庫聯合舉辦一個母乳捐贈活動,幫助有需要的嬰兒飲用母乳。

舊金山Zuckerberg總醫院及聖荷西母乳庫舉行母乳捐贈活動,這是舊金山三十多年來,第一次舉行捐贈母乳活動。

舊金山Zuckerberg總醫院的行政總裁Susan Ehrlich說,母乳捐贈不單止為灣區的嬰兒帶來益處,更可以讓全美的寶寶受惠飲用母乳。

首席護士長Gillian Otway說,母乳可以提供嬰兒健康成長所需的營養,醫院收集母乳後,會用巴氏消毒法殺菌,之後會分配給早產嬰兒,在多元性別家庭出生,和親生父母分離的嬰兒,免疫力有缺陷,或需要手術後額外營養的嬰兒。

任何生育父母有額外的母乳的話,可以在8月14日上午11時至下午2時期間,送到舊金山23街舊金山Zuckerberg總醫院的正門,在Dr. David Sanchez路亦會另設櫃檯方便捐贈。

最佳保存母乳的方法是把雪藏的母乳寫上時間和日期的標籤,有效日期為擠出母乳後九個月內使用。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。