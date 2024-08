【KTSF 張擎鳳報導】

全美地產經紀的運作模式將會有重大的改變。

在8月17日起將會實施新的規定,地產經紀在協助民眾買賣樓宇時收取佣金的方式,將會有重大改變。

這是源於地產經紀收取佣金的慣例,被指觸犯反壟斷法,面對多宗訴訟的美國地產經紀協會,3月份宣布達成和解協議,新規定是和解協議的一部分,協議還包括支付4.18億元的和解費。

目前,放盤的業主一般需要向買賣雙方的地產經紀支付總共百分之五至六的佣金,新規定實施後,買家的地產經紀,必須事先與買家討論佣金的金額,經紀和潛在買家須先簽署同意書,經紀才可以帶買家參觀房屋。

同意書是知會買家,假如業主不願意支付買家經紀佣金,就要由買家來承擔。

