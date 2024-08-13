【灣區新聞】聖荷西部分地區發現染西尼羅病毒蚊子 當局週四晚將滅蚊

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南灣聖荷西部分地區，因為發現帶有西尼羅病毒的蚊子，當局將在本周四晚間10點展開滅蚊行動。

聖塔克拉拉縣病媒控制區證實，在聖荷西郵遞區號95116和95133涉及的區域，發現帶有西尼羅病毒的蚊子，將在8月15日星期四晚間10點，以該市North King Road和McKee Road交界處為中心向外延伸。

當局會用裝載有滅蚊劑的卡車沿街噴灑，為時約兩到四個小時，受影響的住戶，已經陸續接獲當局通知。

在夏季和初秋，西尼羅病毒增多是正常的，因為蚊子在溫暖的天氣中大量繁殖，當局提供預防蚊子孳生的建議，包括每周固定檢查積水；倒掉各種容器內的積水，包括花盆、寵物碗盤甚至舊輪胎；清理蚊子可能下蛋的容器；清除雨水槽的碎片；讓水流動；修理漏水的水龍頭；確保紗窗狀況良好；確保游泳池的水位達正常循環等。

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