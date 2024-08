【全國新聞】Tesla大老闆馬斯克與特朗普在X平台進行直播訪問

【KTSF 陳爍嘉報導】

Tesla大老闆馬斯克(Elon Musk)週日宣布,週一與前總統特朗普在X平台上進行一次無稿的直播訪問,並鼓勵大眾提問和發表評論,但他們週一的訪問由於技術故障而一度中斷,令人們無法加入音頻對話,馬斯克認為這是一次惡意攻擊。

這個原定於美國東岸時間晚上8點開始的訪談,在進行18分鐘之後被迫中斷。

因出現技術問題,令許多用戶無法進入對話,他們只收到一條訊息,上面寫著「詳細資訊不可用」。

Musk在X上發文指,平台正經歷大規模「denial-of-service」拒絕服務的攻擊,這是一種聯邦犯罪行為,涉及向網站注入大量數據,從而淹沒該網站,並導致其離線。

中斷追蹤器DownDetector報告稱,在訪談之前,用戶無法存取X的報告激增,但無法立即驗證,是否由於惡意攻擊造成的,直至晚上8點42分,訪談才重新開始。

特朗普在訪談中提及通貨膨脹,政府財政支出、AI及中國競爭者,清潔能源等話題。

在舊金山時間晚上6時40分,這個訪談大概有130萬人在收聽。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。