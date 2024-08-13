【全國新聞】Tesla大老闆馬斯克與特朗普在X平台進行直播訪問

August 13, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(X)

【KTSF 陳爍嘉報導】

Tesla大老闆馬斯克（Elon Musk）週日宣布，週一與前總統特朗普在X平台上進行一次無稿的直播訪問，並鼓勵大眾提問和發表評論，但他們週一的訪問由於技術故障而一度中斷，令人們無法加入音頻對話，馬斯克認為這是一次惡意攻擊。

這個原定於美國東岸時間晚上8點開始的訪談，在進行18分鐘之後被迫中斷。

因出現技術問題，令許多用戶無法進入對話，他們只收到一條訊息，上面寫著「詳細資訊不可用」。

Musk在X上發文指，平台正經歷大規模「denial-of-service」拒絕服務的攻擊，這是一種聯邦犯罪行為，涉及向網站注入大量數據，從而淹沒該網站，並導致其離線。

中斷追蹤器DownDetector報告稱，在訪談之前，用戶無法存取X的報告激增，但無法立即驗證，是否由於惡意攻擊造成的，直至晚上8點42分，訪談才重新開始。

特朗普在訪談中提及通貨膨脹，政府財政支出、AI及中國競爭者，清潔能源等話題。

在舊金山時間晚上6時40分，這個訪談大概有130萬人在收聽。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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