【美國大選】拜登退出總統競選後首度接受訪問

【KTSF 張擎鳳報導】

拜登總統在一場訪問中,談及他退出總統競選的決定,以及他在6月辯論表現不佳後,從一些民主黨同僚那裡受到的壓力。

在他退出競選後的第一次採訪中,拜登告訴CBS電視台,國會參眾兩院的一些民主黨人認為他繼續競選,會傷害民主黨內基層民選官員的得票率,而他也擔心黨內的爭議,會分散大家對競選的注意力。

拜登說:「我擔心繼續參選會成為話題,你會問我為何普洛西會說…,為何誰又說這說那…,我認為的確會構成干擾。」

拜登說他曾一度將自己視為過渡總統。

拜登說:「我首次競選時自以為過渡總統,但事情進展得太快,它並沒有發生。」

拜登決定退選後支持賀錦麗接棒,她現在是民主黨提名人,為民主黨競選帶來了新的活力,她開始競選後,頭幾週內就籌集了超過3億元。

至於拜登將在賀錦麗的競選活動中扮演什麼角色,他就說有計劃幫忙造勢。

拜登說:「我與朋友Shapiro州長談過,我們必須贏得賓夕凡尼亞州,我原來的家鄉,我們打算在該州造勢,我也會到其他州造勢.隨賀錦麗所願盡力幫忙。」

拜登本週將在馬里蘭州,與賀錦麗一起出席他宣布退選後,他們第一次聯合造勢活動。

