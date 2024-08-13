【美國大選】拜登退出總統競選後首度接受訪問

August 13, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
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【KTSF 張擎鳳報導】

拜登總統在一場訪問中，談及他退出總統競選的決定，以及他在6月辯論表現不佳後，從一些民主黨同僚那裡受到的壓力。

在他退出競選後的第一次採訪中，拜登告訴CBS電視台，國會參眾兩院的一些民主黨人認為他繼續競選，會傷害民主黨內基層民選官員的得票率，而他也擔心黨內的爭議，會分散大家對競選的注意力。

拜登說：「我擔心繼續參選會成為話題，你會問我為何普洛西會說…，為何誰又說這說那…，我認為的確會構成干擾。」

拜登說他曾一度將自己視為過渡總統。

拜登說：「我首次競選時自以為過渡總統，但事情進展得太快，它並沒有發生。」

拜登決定退選後支持賀錦麗接棒，她現在是民主黨提名人，為民主黨競選帶來了新的活力，她開始競選後，頭幾週內就籌集了超過3億元。

至於拜登將在賀錦麗的競選活動中扮演什麼角色，他就說有計劃幫忙造勢。

拜登說：「我與朋友Shapiro州長談過，我們必須贏得賓夕凡尼亞州，我原來的家鄉，我們打算在該州造勢，我也會到其他州造勢.隨賀錦麗所願盡力幫忙。」

拜登本週將在馬里蘭州，與賀錦麗一起出席他宣布退選後，他們第一次聯合造勢活動。

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