【灣區新聞】Caltrain電動列車正式投入服務 舊金山舉行首航禮

加州致力逐步由電力取代石化燃料又邁進一步,兩架全新的Caltrain電動列車週日正式投入服務,並計劃於9月中旬完成全面更換,而於週六,當局就於舊金山(三藩市)站舉行了首航禮。

Caltrain是密西西比河以西歷史最悠久的鐵路,1863年由林肯總統創立,在1950年代,舊式蒸汽火車被柴油火車取代,並一直沿用至今。

但現在起,加州迎來了電氣化列車時代,Caltrain耗資近25億美元實現這項計畫,現在擁有37輛電氣化列車,週六當局邀請了一班官員,包括州長紐森、前國會眾議長佩洛西,以及市長布里德等出席首航禮。

而目前Caltrain的載客量,只達到疫情前的38%左右,負責這項電氣化工程15年的工程師表示,新的電氣化列車加速更快,車程應該會縮短20%,並更舒服,有望吸引乘客回流。

這項電氣化工程對於Caltrain來說是非常重要,原因是當局希望將Caltrain延伸至舊金山市中心的Salesforce交通中心,並與其他灣區交通系統連接,意味著列車必須要使用電力驅動,因為柴油車在長的隧道中無法安全運行。

全新的Caltrain電氣化列車,有兩架週日正式投入服務,並計劃於9月21日完成全面更換。

