【灣區新聞】賀錦麗成為民主黨總統候選人後首度回舊金山出席募款活動

副總統賀錦麗在總統拜登退選,晉身成為民主黨總統候選人以來,首度回到舊金山,週日下午出席募款活動後,已返回首都華盛頓。

而稍早募款場地外,也出現呼籲美國停止援助以色列的示威。

在舊金山Nob Hill區Fairmont Hotel舉行的募款活動,有約700人出席,包括民主黨籍重量級人士,眾議員普洛西、州長紐森,以及市長布里德,據悉這次活動為賀錦麗競選總統募得超過1,200萬元。

賀錦麗這次的募款演說,沒有大力攻擊對手,而是強調11月大選的重要性,形容這次大選是爭取自由的一戰,包括投票權、免於槍枝暴力、能夠選擇想愛的人,以及身體自主權。

而舊金山市區週日也出現超過百名示威者,從聯合廣場遊行到活動場地外,呼籲美國終止對以色列的援助,並透過擴音器高喊口號,稱賀錦麗和拜登支持以色列,是加沙種族滅絕的殺手。

之前來訪舊金山,也是下榻Fairmont的拜登總統,週日在CBS電視台的首度訪談中表示,任何賀錦麗認為需要的幫忙,自己都會全力以赴助選。

