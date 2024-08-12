【灣區新聞】賀錦麗成為民主黨總統候選人後首度回舊金山出席募款活動

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副總統賀錦麗在總統拜登退選，晉身成為民主黨總統候選人以來，首度回到舊金山，週日下午出席募款活動後，已返回首都華盛頓。

而稍早募款場地外，也出現呼籲美國停止援助以色列的示威。

在舊金山Nob Hill區Fairmont Hotel舉行的募款活動，有約700人出席，包括民主黨籍重量級人士，眾議員普洛西、州長紐森，以及市長布里德，據悉這次活動為賀錦麗競選總統募得超過1,200萬元。

賀錦麗這次的募款演說，沒有大力攻擊對手，而是強調11月大選的重要性，形容這次大選是爭取自由的一戰，包括投票權、免於槍枝暴力、能夠選擇想愛的人，以及身體自主權。

而舊金山市區週日也出現超過百名示威者，從聯合廣場遊行到活動場地外，呼籲美國終止對以色列的援助，並透過擴音器高喊口號，稱賀錦麗和拜登支持以色列，是加沙種族滅絕的殺手。

之前來訪舊金山，也是下榻Fairmont的拜登總統，週日在CBS電視台的首度訪談中表示，任何賀錦麗認為需要的幫忙，自己都會全力以赴助選。

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