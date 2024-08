【加州新聞】加州一隻熊闖入小學教室 （視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

加州一隻熊闖進小學教室,所幸當時還沒有學生在上課。

在週二晚上,當Peak to Peak小學的老師Elaine Salmon,正在為新學年佈置教室時,一位不速之客出現了。

Salmon說:「我回來時打開教室門,發現這隻熊正在向門口衝過來。」

Salmon說,她馬上關上了門,將熊鎖在教室裡面。

Salmon說:「然後我回到辦公室,給我丈夫打電話,我的第一個想法是,這樣可以嗎?會不會損壞教室?教室有全新的地板而且裝飾好了。」

值得慶幸的是,除了教室的一套地震工具包外,房間沒有受到任何損壞。

當Salmon的丈夫到達時,他敲了敲窗戶以引起熊的注意,這時候就是開門讓熊離開的時機了。

Salmon說:「可是你必須把持那門讓門開著啊,他開門就引起了熊的注意,然後熊就在他身邊走了過去,離他一英尺內。」

熊跑回了山裡。

儘管當學生在學校附近時,學校從未有過熊靠近,但學校仍然採取了預防措施。

在距離開學第一天還有大約一週時間,學校工作人員審查了安全措施。

說:「我們有一項就地掩護準則,當周圍有熊或野生動物時,我們會鎖上教室,確保孩子們出不去,直到安全為止。」

不久後,學校的監控系統顯示,又有熊來到了這間小學。

