【加州新聞】加州一隻熊闖入小學教室 （視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

加州一隻熊闖進小學教室，所幸當時還沒有學生在上課。

在週二晚上，當Peak to Peak小學的老師Elaine Salmon，正在為新學年佈置教室時，一位不速之客出現了。

Salmon說：「我回來時打開教室門，發現這隻熊正在向門口衝過來。」

Salmon說，她馬上關上了門，將熊鎖在教室裡面。

Salmon說：「然後我回到辦公室，給我丈夫打電話，我的第一個想法是，這樣可以嗎？會不會損壞教室？教室有全新的地板而且裝飾好了。」

值得慶幸的是，除了教室的一套地震工具包外，房間沒有受到任何損壞。

當Salmon的丈夫到達時，他敲了敲窗戶以引起熊的注意，這時候就是開門讓熊離開的時機了。

Salmon說：「可是你必須把持那門讓門開著啊，他開門就引起了熊的注意，然後熊就在他身邊走了過去，離他一英尺內。」

熊跑回了山裡。

儘管當學生在學校附近時，學校從未有過熊靠近，但學校仍然採取了預防措施。

在距離開學第一天還有大約一週時間，學校工作人員審查了安全措施。

說：「我們有一項就地掩護準則，當周圍有熊或野生動物時，我們會鎖上教室，確保孩子們出不去，直到安全為止。」

不久後，學校的監控系統顯示，又有熊來到了這間小學。

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