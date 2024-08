【灣區新聞】聖荷西民選官員慶祝Guadalupe River步道被列為國家遊憩步道15週年（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

住在南灣的民眾,對於聖荷西的Guadalupe River肯定不陌生,但您知道Guadalupe River步道被列為國家遊憩步道,已經有15年的歷史了嗎?週五多位當地民選官員一同慶祝週年紀念活動,也關注河流沿岸的紮營問題。

週五包括聯邦眾議員Zoe Lofgren,與聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)等官員,一同參加慶祝15週年儀式,並正式揭開這個全新設立的國家遊憩步道標誌。

Lofgren說:「這是多年來、多人的努力,結果為我們的社區帶來了好處,我要感謝Dev Davisin(市議員)、市長,和其他人花時間投入此項目,讓社區的人們知道可以使用它,並更好地利用它。」

市長馬漢說:「我們的步道有這麼多好處,提供娛樂、促進健康,或是上班時避免交通堵塞,還有可以在精神上得到滿足,僅僅與自然聯繫起來,或是看看你周圍的生物。」

Guadalupe River步道涵蓋兩段不相連的步道,其中北段和中段步道,從聖荷西市中心,一路連接到舊金山海灣南部邊緣的Alviso,還有250英畝的Guadalupe River公園,這段步道全長九英里,被列入國家遊憩步道,可取得聯邦撥款資助,提供通勤和遊憩服務。

南段則從Chynoweth Avenue延伸至Coleman Road,全長2.4英里。

不過Guadalupe River沿岸近年來因為紮營問題導致民怨,尤其紮營造成的垃圾問題,聖塔克拉拉谷水務局自去年7月以來,花費超過290萬元清理垃圾,當局於今年5月宣佈要出台新規定,禁止在其轄區內的溪流邊紮營,市長馬漢也一再提出措施,要解決紮營問題。

市長馬漢說:「我們有更多工作要做,去創造安全、有尊嚴的地方讓大眾前往,我們今年的預算,我要感謝Davis市議員作為絕佳夥伴,做出歷史性的投資,擴充收容所,拓展可負擔住房,持續去創造安全又有尊嚴的地方來安置人們。」

馬漢表示,安置好無家可歸人士,也就能還給每個市民安全乾淨的空間。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。