【灣區新聞】聖荷西民選官員慶祝Guadalupe River步道被列為國家遊憩步道15週年（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

住在南灣的民眾，對於聖荷西的Guadalupe River肯定不陌生，但您知道Guadalupe River步道被列為國家遊憩步道，已經有15年的歷史了嗎？週五多位當地民選官員一同慶祝週年紀念活動，也關注河流沿岸的紮營問題。

週五包括聯邦眾議員Zoe Lofgren，與聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）等官員，一同參加慶祝15週年儀式，並正式揭開這個全新設立的國家遊憩步道標誌。

Lofgren說：「這是多年來、多人的努力，結果為我們的社區帶來了好處，我要感謝Dev Davisin（市議員）、市長，和其他人花時間投入此項目，讓社區的人們知道可以使用它，並更好地利用它。」

市長馬漢說：「我們的步道有這麼多好處，提供娛樂、促進健康，或是上班時避免交通堵塞，還有可以在精神上得到滿足，僅僅與自然聯繫起來，或是看看你周圍的生物。」

Guadalupe River步道涵蓋兩段不相連的步道，其中北段和中段步道，從聖荷西市中心，一路連接到舊金山海灣南部邊緣的Alviso，還有250英畝的Guadalupe River公園，這段步道全長九英里，被列入國家遊憩步道，可取得聯邦撥款資助，提供通勤和遊憩服務。

南段則從Chynoweth Avenue延伸至Coleman Road，全長2.4英里。

不過Guadalupe River沿岸近年來因為紮營問題導致民怨，尤其紮營造成的垃圾問題，聖塔克拉拉谷水務局自去年7月以來，花費超過290萬元清理垃圾，當局於今年5月宣佈要出台新規定，禁止在其轄區內的溪流邊紮營，市長馬漢也一再提出措施，要解決紮營問題。

市長馬漢說：「我們有更多工作要做，去創造安全、有尊嚴的地方讓大眾前往，我們今年的預算，我要感謝Davis市議員作為絕佳夥伴，做出歷史性的投資，擴充收容所，拓展可負擔住房，持續去創造安全又有尊嚴的地方來安置人們。」

馬漢表示，安置好無家可歸人士，也就能還給每個市民安全乾淨的空間。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。