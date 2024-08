【KTSF】

San Mateo縣警局宣布,有多另外兩隻治療警犬參與縣內的外展服務計劃。

在2023年12月,San Mateo縣警局長Christina Corpus,開始了警犬治療服務計劃,以便為社區的民眾提供安慰,以及幫該機構和民眾建立良好的關係。

由於這個計劃獲得良好反應,因此Corpus決定擴展計劃,現在另外兩隻8個月大治療警犬Maverick和Teddy,將會開始為縣內海岸和海灣沿岸的社區提供服務。

