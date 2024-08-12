【美國大選】民調顯示賀錦麗在三個關鍵搖擺州支持度領先特朗普

August 12, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Facebook / Kamala Harris)

【KTSF】

紐約時報週六公布總統大選最新民調，代表民主黨參選的副總統賀錦麗，在密西根州、威斯康辛州與賓州三個關鍵搖擺州，支持度均領先代表共和黨競選的前總統特朗普。

這項民調由紐約時報和Siena大學聯名進行，針對三個搖擺州密西根州、威斯康辛州和賓州各600多位登記選民，於8月5到8日期間進行，受訪者被問到如果今天投票，有50%的人表示會投給賀錦麗，46%的人表示會投給特朗普。

原本在拜登參選時，經歷電視辯論和特朗普遇襲事件，拜登和特朗普在密西根州和威斯康辛州支持度不相上下，7月時在賓州則是特朗普小幅領先拜登，不過民主黨換將之後，這三州的選情出現變化，民主黨小幅領先。

目前除了上述三州，還有北卡羅來納州、喬治亞州、亞利桑那州與內華達州等7個州，被認為是關鍵的搖擺州，將決定下一任的美國總統。

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