【美國大選】民調顯示賀錦麗在三個關鍵搖擺州支持度領先特朗普

【KTSF】

紐約時報週六公布總統大選最新民調,代表民主黨參選的副總統賀錦麗,在密西根州、威斯康辛州與賓州三個關鍵搖擺州,支持度均領先代表共和黨競選的前總統特朗普。

這項民調由紐約時報和Siena大學聯名進行,針對三個搖擺州密西根州、威斯康辛州和賓州各600多位登記選民,於8月5到8日期間進行,受訪者被問到如果今天投票,有50%的人表示會投給賀錦麗,46%的人表示會投給特朗普。

原本在拜登參選時,經歷電視辯論和特朗普遇襲事件,拜登和特朗普在密西根州和威斯康辛州支持度不相上下,7月時在賓州則是特朗普小幅領先拜登,不過民主黨換將之後,這三州的選情出現變化,民主黨小幅領先。

目前除了上述三州,還有北卡羅來納州、喬治亞州、亞利桑那州與內華達州等7個州,被認為是關鍵的搖擺州,將決定下一任的美國總統。

