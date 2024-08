【灣區新聞】舊金山老字號雪糕店Mitchell’s被人爆竊

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)老字號雪糕店Mitchell’s週五凌晨被人爆竊,舊金山警方發現,該區近日發生一連串的爆竊案,未知案件是否有關聯,而多宗案件的犯案過程,都被閉路電視拍下。

涉事的Mitchell’s雪糕店,位於Bernal Heights San Jose Ave近29街,附近的店主表示,於幾週內至少發生了四宗入室盜竊,或試圖入室盜竊案,他們擔心並指要需要採取措施。

家族營運的Mitchell’s雪糕店已經開業了71年,在區內很受歡迎,灣區各地的民眾都會專程過來買雪糕。

案發於星期五凌晨3點,Mitchell’s雪糕店經理Marlon Payumo說:「我們有一條大鎖鏈,賊人試圖將它剪開,但是太難了、後來他們放棄了,用本來要剪鎖的鉗子將大玻璃窗打破。」

雪糕店經理表示,當時賊人開了兩架車來,即使警鐘響起,5名帶口罩賊人仍闖入店舖。

Payumo說:「他們不怕、他們很匆忙但不怕,這就是可悲之處。」

賊人試圖拿走用螺絲固定在地上的保險箱,但不成功,然後就離開,只拿到了一袋餅乾。

但是老闆之一的Linda Mitchell指,要更換被賊人打破的大窗,卻需要花數千元。

Linda Mitchell說:「現在,我們晚間必須在店門前放一道閘門,雖然外觀不好看,但我不想再受害。」

原來Mitchell’s雪糕店並不是唯一受害的店鋪,舊金山警方目前正調查當地Bernal Heights區發生的一系列爆竊案,商戶表示,賊人上個月在同一個街區內至少針對四間店舖下手,就於大約兩週前凌晨3點左右,離半個街口的Rock酒吧都發生入室爆竊。

酒巴老闆說:「賊人偷走保險箱、偷走收銀機和電腦。」

酒吧老闆說,賊人撬開前門,洗劫了他們的辦公室,並於保險箱裡偷走了數千元。

酒吧老闆說:「很難堪、很難過其他人也有這樣的感覺。」

附近的咖啡店Seventy8的老闆說,上週也有人打破咖啡店窗戶試圖爆竊,幸好他們的安全系統嚇走了賊人。

鄰居說,賊人還爆竊了對面街的大麻店。

警方呼籲目擊者提供線索,到目前為止,還沒有任何人因該區發生的入室爆竊而被捕。

