【灣區新聞】舊金山交通局取消在華埠增設新單車線

【KTSF 朱慧琪報導】

因遭到部分社區人士反對,舊金山(三藩市)交通局取消在華埠安裝新單車線的計劃,這項計劃旨在提升街道安全,並使市民更方便使用交通,居民為何會反對這項計劃?

根據舊金山交通局一份問卷顯示,29%的舊金山人,每星期至少會使用單車、滑板車或滑板一次,而有8成的居民更表示,如果街道更安全,他們會採取其他的交通方式。

於舊金山經營了賣鍋店57年的Payne Ong Chan認為,疫情過後,如何為鋪面帶來更多客流量,是商家最關心的問題。

說:「客人如果開車來是很困難,因為很難泊車。」

要在滿足司機、行人、騎單車和電動滑板車人士的需求之間找到平衡,是當局目前面臨的挑戰,舊金山交通局目前正推進一個十年計劃,旨在提升街道的安全,並令市民更方便使用交通。

去年交通局在Valencia街啟動了一個試點計劃,在中間的行車線增設單車道,目的是解決區內頻頻發生的車禍事故,不過這一項計劃同樣遭到強烈反對。

位於Valencia街一間咖啡店的老闆Kinani Ahmed和其他商家表示,重新規劃街道,對Valencia街的商店顧客流量和收入產生了負面影響,Ahmed說,並不反對交通局打造擴展使用單車的願景,但他對一些項目的實施效果則表示懷疑。

舊金山交通局局長Jeffrey Tumlin說:「我們聽到很多人對改善華埠街道安全感興趣,這是我們從許多社區聽到的。」

交通局的Biking and Rolling計劃十年倡議仍處於早期階段,而華埠是可能會出現重大改變地區之一,目前舊金山只有3%的道路設有獨立的單車道。

Tumlin說:「我們如何確保在優先考慮華埠獨特需求的同時,妥善處理頻繁的路邊卸貨、密集的公共交通,以及比舊金山其他地區有更多的行人。」

由於缺乏安全的單車道,騎單車和電動滑板車的遊客,經常都會在行人路上出現,造成擠迫。

這名來自荷蘭的遊客表示,他們騎單車要到行人路上,因為在車道上的汽車開得太快,他們感到不安全。

她補充說許多歐洲國家,對單車很友善而且很容易互聯互通,建議提供更多的選擇,給在擠迫城市出行的人。

很多商家與Chan一樣希望改變,但其他人則希望在任何計劃付諸實行之前,得到更多保證。

交通局正在全市各區舉辦公聽會,計劃明年會達成最終方案,舊金山上一次的單車總體規劃,是在2009年通過,公眾可以到交通局SFMTA網站,查詢會議的時間和地點以便提供你的意見。

