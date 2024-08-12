【灣區新聞】舊金山地檢處起訴26人 涉嫌於金門橋示威

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）地檢處週六起訴26人，他們涉嫌於4月份因支持巴勒斯坦人，而參與金門橋上的示威活動，當中8人被以重罪起訴。

26名示威者目前面臨38項控罪，包括包括非法禁錮、妨礙交通、非法集會、在騷亂中拒絕解散等，地檢官謝安宜表示，當中8人將面臨重罪指控，其他人則被控輕罪。

事發於4月15日早上繁忙時間的8點左右，一群示威者堵塞金門橋的交通，有示威者曾經在向南方向的車道上，拉出一條寫上「為加沙世界停止」的橫額。

示威者並使用鐵鏈將自己連接在一起，拖慢警方的清場行動，當日直到中午，才逐漸開始將汽車拖離金門橋。

加州公路巡警（CHP）於當日已經確認逮捕了26人，被補人士隨後被釋放，原因是地檢處當時尚未準備好提出起訴。

根據地檢官估計，金門橋區因此損失了約16萬2千元的收入，當日超過200人報案指，受到示威活動影響。

謝安宜表示，報案的人表示，他們錯過了包括重要的醫療預約、上課和航班，其中一人指當受示威活動影響，錯過了原定移除腫瘤的腦部手術前檢查。

當日的示威發起人表示，行動是通過經濟封鎖方式，抗議以色列對巴勒斯坦的種族屠殺。

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