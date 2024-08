【灣區新聞】舊金山地檢處起訴26人 涉嫌於金門橋示威

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)地檢處週六起訴26人,他們涉嫌於4月份因支持巴勒斯坦人,而參與金門橋上的示威活動,當中8人被以重罪起訴。

26名示威者目前面臨38項控罪,包括包括非法禁錮、妨礙交通、非法集會、在騷亂中拒絕解散等,地檢官謝安宜表示,當中8人將面臨重罪指控,其他人則被控輕罪。

事發於4月15日早上繁忙時間的8點左右,一群示威者堵塞金門橋的交通,有示威者曾經在向南方向的車道上,拉出一條寫上「為加沙世界停止」的橫額。

示威者並使用鐵鏈將自己連接在一起,拖慢警方的清場行動,當日直到中午,才逐漸開始將汽車拖離金門橋。

加州公路巡警(CHP)於當日已經確認逮捕了26人,被補人士隨後被釋放,原因是地檢處當時尚未準備好提出起訴。

根據地檢官估計,金門橋區因此損失了約16萬2千元的收入,當日超過200人報案指,受到示威活動影響。

謝安宜表示,報案的人表示,他們錯過了包括重要的醫療預約、上課和航班,其中一人指當受示威活動影響,錯過了原定移除腫瘤的腦部手術前檢查。

當日的示威發起人表示,行動是通過經濟封鎖方式,抗議以色列對巴勒斯坦的種族屠殺。

