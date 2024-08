【KTSF】

加州政府與人工智能(AI)晶片製造商Nvidia合作,將會為加州的學生和教育工作者提供人工智能培訓。

根據合作協議,Nvidia將會在加州的高等教育學府設立AI實驗室,提供AI培訓,同時會在加州的大學和社區學院協助定立教學課程。

Nvidia創辦人兼行政總裁黃仁勳說,我們正處於一個新的工業革命的初步階段,將會為全球總值過萬億元的產業帶來變革,這次與加州政府的合作,Nvidia將會為10萬名學生、大學園校、開發者提供培訓,讓他們能應用人工智能技術,應付未來的挑戰,以及開創工作職位。

這次合作是源於州長紐森早前簽發的行政命令,當中要求州政府善用人工智能技術,為加州民眾提供更佳的服務。

