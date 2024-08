【美國大選】特朗普舉行記者會 表示對美國前景感悲觀

【KTSF 張麗月報導】

共和黨總統候選人特朗普,週四在他佛州海湖莊園舉行記者會,表示對美國的前景有悲觀看法。

特朗普在記者會上對美國面對的情況作出悲觀的描述,他警告可能發生第三次世界大戰,或者出現類似1929年的經濟蕭條,以及全國充斥著來自南部美墨邊界的無證客。

特朗普說:「我認為國家正面對歷來最危險時刻,從經濟、安全的角度來看,有街頭幫派,也有境外幫派,來自其他強大的國家,很強大的國家,而我們不知所措,我們的領導層不知如何處理,許多壞事還會陸續有來,可能出現類似1929年的經濟蕭條,將會是災難事件,需要好幾十年才能復元,我們非常接近如此境地,也非常接近一場世界大戰,我認為非常接近世界大戰,而我們的領導層不知如何處理。」

特朗普也不忘指控,拜登和賀錦麗是美國歷史上最差的正、副總統。

此外,特朗普也提出,他願意在9月份分別在Fox、NBC和ABC電視網絡舉行多達三場辯論會,對於特朗普的提議,民主黨方面暫時未有回應。

