【美國大選】特朗普舉行記者會 表示對美國前景感悲觀

August 9, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(The Hill)

【KTSF 張麗月報導】

共和黨總統候選人特朗普，週四在他佛州海湖莊園舉行記者會，表示對美國的前景有悲觀看法。

特朗普在記者會上對美國面對的情況作出悲觀的描述，他警告可能發生第三次世界大戰，或者出現類似1929年的經濟蕭條，以及全國充斥著來自南部美墨邊界的無證客。

特朗普說：「我認為國家正面對歷來最危險時刻，從經濟、安全的角度來看，有街頭幫派，也有境外幫派，來自其他強大的國家，很強大的國家，而我們不知所措，我們的領導層不知如何處理，許多壞事還會陸續有來，可能出現類似1929年的經濟蕭條，將會是災難事件，需要好幾十年才能復元，我們非常接近如此境地，也非常接近一場世界大戰，我認為非常接近世界大戰，而我們的領導層不知如何處理。」

特朗普也不忘指控，拜登和賀錦麗是美國歷史上最差的正、副總統。

此外，特朗普也提出，他願意在9月份分別在Fox、NBC和ABC電視網絡舉行多達三場辯論會，對於特朗普的提議，民主黨方面暫時未有回應。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*