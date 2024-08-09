【美國大選】特朗普舉行記者會 表示對美國前景感悲觀

【KTSF 張麗月報導】

共和黨總統候選人特朗普，週四在他佛州海湖莊園舉行記者會，表示對美國的前景有悲觀看法。

特朗普在記者會上對美國面對的情況作出悲觀的描述，他警告可能發生第三次世界大戰，或者出現類似1929年的經濟蕭條，以及全國充斥著來自南部美墨邊界的無證客。

特朗普說：「我認為國家正面對歷來最危險時刻，從經濟、安全的角度來看，有街頭幫派，也有境外幫派，來自其他強大的國家，很強大的國家，而我們不知所措，我們的領導層不知如何處理，許多壞事還會陸續有來，可能出現類似1929年的經濟蕭條，將會是災難事件，需要好幾十年才能復元，我們非常接近如此境地，也非常接近一場世界大戰，我認為非常接近世界大戰，而我們的領導層不知如何處理。」

特朗普也不忘指控，拜登和賀錦麗是美國歷史上最差的正、副總統。

此外，特朗普也提出，他願意在9月份分別在Fox、NBC和ABC電視網絡舉行多達三場辯論會，對於特朗普的提議，民主黨方面暫時未有回應。

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