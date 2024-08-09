【灣區新聞】紅木城少女遭人性侵 嫌犯是登記性罪犯（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中半島Redwood City發生少女遭人性侵案，嫌犯是一名登記在案的性罪犯。

Redwood City警方宣布週三逮捕一名登記在案的性罪犯，他涉嫌性侵一名14歲少女。

根據警方資料，受害的14歲少女和她的13歲朋友，於7月31日前往該市Broadway 400號路段的一處停車場喝酒，結果回家後酒醉不醒人事，警方接報後前往少女住家了解情況。

受害人向警方描述，當時這名男子帶著狗走過停車場時，提供大麻給她們，又鼓勵她們喝酒，她的朋友離開後，只剩受害人和男子獨處在車庫，該男子對受害人性侵。

警方稱，32歲嫌犯George Bautista Zarate，還涉嫌向女孩提供毒品可卡因，所幸受害人分散嫌犯注意力後，停止了襲擊。

警方透過受害人描述，鎖定嫌犯並將其逮捕，目前嫌犯以涉嫌性侵未成年人，以及對醉酒者施以性侵，對未成年人進行口交，提供大麻給未成年人等多項罪名，被關押在San Mateo縣主監獄。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。