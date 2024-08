【灣區新聞】奧克蘭警員協會促盛桃辭職 盛桃稱不會這樣做

【KTSF 歐志洲報導】

奧克蘭警員協會週三致函市長盛桃(Sheng Thao),要她在週四的期限內辭去市長一職,盛桃週四也表示不會這樣做,她促請警察協會的執行董事會不要玩政治遊戲。

奧克蘭警員協會週二給市長盛桃致函,列出多個因素,要盛桃在週四的期限之前辭職。

信中列出的因素包括:市府錯過一個取得聯邦撥款的機會、聯邦調查局對她的住所突擊搜查、奧克蘭無法控制的犯罪問題為例。還有市長和市議會日前通過的預算,把警察部門的人數從712人削減至678人。

盛桃在接受本台訪問時表示,她不會屈服於這項要求,並表示這只是警員協會4人的執行董事會的想法,多數警員會要求市府有穩定性。

盛桃也指出,在她擔任市長大概20個月以來,奧克蘭的罪案數字正有下降。

盛桃說:「我做市長時把監控鏡頭帶進奧克蘭,東灣現在有480台鏡頭,這是因為我要求州長幫助我們取得這資源,此外,我們也在執法方面運用技術,包括使用無人機和超速攝像機,你若超速開車就會收到罰單。」

盛桃也指出,出售Coliseum場館,除了從中取得這交易的收入之外,發展這個地方也會帶動那裡未來的經濟活動,從中取得更多經費,去聘請警員和消防人員。

