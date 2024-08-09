【灣區新聞】舊金山屋主被控非法把房子分割成多個單位出租

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）灣景區一名屋主，涉嫌非法把他的房子分割成多個單位，出租給15個人，並涉嫌違反健康與安全條文，市府律師起訴他。

舊金山市府律師邱信福的辦公室表示，在灣景區Oakdale Avenue的這間獨立家庭屋，屋主Rafael Garcia Sanchez從2014年開始，把屋內非法建成的房間，和另外四個額外建成的單位出租給15人，當中有3個未成年人士，這些租客付的月租從800元至2,000元，屋主每個月共收取到9,300元。

市府律師辦公室表示，市府檢查人員在這間屋子發現的問題包括：未經批准和危險的電線問題、排水問題、沒有所需的煙霧和一氧化碳探測器、害蟲的滋生和糞便、臥室和浴室發霉、緊急出口阻塞等問題。

屋主目前還面對13張關於衛生和環境不安全的罰單，市府律師指，屋主製造出一個干擾民眾的環境，並從非法和不安全的單位中取得租金牟利，向屋主索取罰款和相關費用，並要解決屋內所有違法的問題。

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