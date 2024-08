【灣區新聞】舊金山屋主被控非法把房子分割成多個單位出租

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)灣景區一名屋主,涉嫌非法把他的房子分割成多個單位,出租給15個人,並涉嫌違反健康與安全條文,市府律師起訴他。

舊金山市府律師邱信福的辦公室表示,在灣景區Oakdale Avenue的這間獨立家庭屋,屋主Rafael Garcia Sanchez從2014年開始,把屋內非法建成的房間,和另外四個額外建成的單位出租給15人,當中有3個未成年人士,這些租客付的月租從800元至2,000元,屋主每個月共收取到9,300元。

市府律師辦公室表示,市府檢查人員在這間屋子發現的問題包括:未經批准和危險的電線問題、排水問題、沒有所需的煙霧和一氧化碳探測器、害蟲的滋生和糞便、臥室和浴室發霉、緊急出口阻塞等問題。

屋主目前還面對13張關於衛生和環境不安全的罰單,市府律師指,屋主製造出一個干擾民眾的環境,並從非法和不安全的單位中取得租金牟利,向屋主索取罰款和相關費用,並要解決屋內所有違法的問題。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。