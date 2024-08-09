【美國大選】萬斯指控民主黨競選對手Tim Walz曾逃避兵役

【KTSF 張麗月報導】

現時距離11月大選還有不到三個月時間，兩黨的總統候選人正加緊造勢活動，而兩黨的總統副手候選人，也不停展開互相攻擊對方，最新消息指，共和黨的萬斯，指控民主黨的競選對手Tim Walz曾經逃避兵役。

根據《紐約郵報》報導，60歲的Walz在1981年加入明尼蘇達州陸軍國民警衛軍，服役長達24年，直到2005年退役，並且在同年競逐國會眾議院席位，在翌年成功當選為聯邦眾議員。

但後來有人爆料指，明尼蘇達州國民警衛軍即將部署到伊拉克之前兩個月，Walz就申請退役，有人因此批評他是個「叛徒」。

消息指，通常在退役之前幾個月，就要開始辦理申請退役的文件。

共和黨的萬斯因此質疑Walz的服兵役紀錄。

萬斯說：「國家要Walz到伊拉克，你估他如何反應？他從軍中退役，讓他單位出戰少了他。」

萬斯也指控Walz錯誤聲稱自己曾上戰場。

萬斯說：「令我懊惱的是，Walz是失去勇氣的垃圾，不要偽裝啦。」

萬斯指，Walz曾經在一個槍械管制的集會上，誇大自己的作戰經驗。

Walz說：「要確保那些在我打仗時，攜帶的戰爭武器，唯有在那地方才使用…」

Walz這些言論，反映對槍械管制的觀點，事實上他在競選州長時，針對當時拉斯維加斯發生大型槍擊案曾表明，身為國會議員，他支持立法全面審查槍械買家的背景，反對放寬對槍械滅聲器的監管，反對暗中帶槍。

賀錦麗的競選陣營就發聲明強調，Walz對於槍械有豐富的經驗，聲明說「Walz參軍24年期間有攜帶、發射，以及無數次訓練人使用戰爭武器」。

民主黨的同僚也力挺Walz

賓夕凡尼亞州前聯邦眾議員Patrick Murphy說：「他奉命前往海外服役，不是在阿富汗，而是在意大利，那是他的單位所在地，他根據自身的服役而廣泛指出，那些戰爭武器學校不容於學校

萬斯也曾經參加海軍陸戰隊四年，期間做戰地記者、參與公共事務，並部署到伊拉克大約六個月。

萬斯說：「我從未說過曾親眼目睹炮戰。」

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