【美國大選】萬斯指控民主黨競選對手Tim Walz曾逃避兵役

【KTSF 張麗月報導】

現時距離11月大選還有不到三個月時間,兩黨的總統候選人正加緊造勢活動,而兩黨的總統副手候選人,也不停展開互相攻擊對方,最新消息指,共和黨的萬斯,指控民主黨的競選對手Tim Walz曾經逃避兵役。

根據《紐約郵報》報導,60歲的Walz在1981年加入明尼蘇達州陸軍國民警衛軍,服役長達24年,直到2005年退役,並且在同年競逐國會眾議院席位,在翌年成功當選為聯邦眾議員。

但後來有人爆料指,明尼蘇達州國民警衛軍即將部署到伊拉克之前兩個月,Walz就申請退役,有人因此批評他是個「叛徒」。

消息指,通常在退役之前幾個月,就要開始辦理申請退役的文件。

共和黨的萬斯因此質疑Walz的服兵役紀錄。

萬斯說:「國家要Walz到伊拉克,你估他如何反應?他從軍中退役,讓他單位出戰少了他。」

萬斯也指控Walz錯誤聲稱自己曾上戰場。

萬斯說:「令我懊惱的是,Walz是失去勇氣的垃圾,不要偽裝啦。」

萬斯指,Walz曾經在一個槍械管制的集會上,誇大自己的作戰經驗。

Walz說:「要確保那些在我打仗時,攜帶的戰爭武器,唯有在那地方才使用…」

Walz這些言論,反映對槍械管制的觀點,事實上他在競選州長時,針對當時拉斯維加斯發生大型槍擊案曾表明,身為國會議員,他支持立法全面審查槍械買家的背景,反對放寬對槍械滅聲器的監管,反對暗中帶槍。

賀錦麗的競選陣營就發聲明強調,Walz對於槍械有豐富的經驗,聲明說「Walz參軍24年期間有攜帶、發射,以及無數次訓練人使用戰爭武器」。

民主黨的同僚也力挺Walz

賓夕凡尼亞州前聯邦眾議員Patrick Murphy說:「他奉命前往海外服役,不是在阿富汗,而是在意大利,那是他的單位所在地,他根據自身的服役而廣泛指出,那些戰爭武器學校不容於學校

萬斯也曾經參加海軍陸戰隊四年,期間做戰地記者、參與公共事務,並部署到伊拉克大約六個月。

萬斯說:「我從未說過曾親眼目睹炮戰。」

