【灣區新聞】舊金山市長選舉 民調顯示布里德支持度領先（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)紀事報週四發布最新舊金山市長選舉民調,現任市長布里德以28%支持度領先,而且比2月時的民調高出10個百分點,前代理市長麥法恩,以及慈善家和商人羅偉則緊追在後。

舊金山的治安問題,是今年11月5日市長選舉,選民最為關注的話題之一,一些亞太裔警界人士,週四出面為布里德背書,包括舊金山縣警局局長Paul Miyamoto、亞裔消防員協會前會長Paul Chin,以及舊金山亞裔治安人員協會前會長Nelson Lum等人。

先前已有華裔警界人士表態為另一名候選人羅偉背書,包括前舊金山市警局指揮官葉培恩(Paul Yep),以及前中央警察分局局長易文耀(Robert Yick),兩人還發信給選民為羅偉爭取選票。

根據舊金山選務處資料,這次市長選舉合資格候選人共13名,舊金山紀事報週四發布最新民調,選民第一選擇支持的人選,現任市長布里德以28%支持度領先,比今年2月只有18%的支持度,明顯躍升十個百分點。

布里德說:「我的對手自從2月以來都沒變動,而我則清楚的提升,我認為因為人們注意到在舊金山不同了,有注意到我們正在做的,以及如何有更好的影響,我真的很感激對我們辛勤工作的認可,我認為那就是這份民調所展現的。」

前代理市長及市議員麥法恩,則以20%支持度列居第二,慈善家及商人羅偉,以17%支持度列第三。

舊金山市議會主席佩斯金,以12%支持度排第四,舊金山市議員安世輝,則以5%支持度排第五。

這項調查是在7月31日到8月5日期間,訪問了804個很可能會投票的選民所得到的結果,誤差範圍在3.5個百分點。

麥法恩競選陣營則由競選經理Jade Tu書面聲明回應,聲明表示,「所有最近的民調都清楚顯示,這場選舉是前代理市長麥法恩,和現任市長布里德兩人的競賽」。

聲明又說,自從麥法恩投入選戰,所有的民調前兩名都是麥法恩和布里德,又強調這是一場激烈的競爭,麥法恩陣營已經準備好,作為選民在這次選舉中要尋找的變革候選人。

羅偉陣營認為,這項民調結果顯示,羅偉在11月的市長選舉裡面處於很有利的位置,可以擊敗布里德,因為受訪者第二選擇的人選,羅偉以22%領先,其次是麥法恩,第三則為布里德。

羅偉競選陣營亞裔政治總監林文傑(Kit Lam)說:「羅偉確實怎麼說的,是有最多的第二和第三選擇支持,其實很多市民都很不滿意舊金山的現狀,以及市政府的執政表現,即時複選是可以可能帶來一些市民想要的改變。」

由於舊金山採取優先選擇投票制度,也就是選民最多可以勾選三個候選人,作為第一優先、第二優先和第三優先選擇,如果第一優先的開票結果沒有候選人獲得過半選票,就會啟動即時複選,從得票最少的候選人開始淘汰,並計算被淘汰者第二優先的選擇,這也使得選情更為複雜化。

因此第一選擇得票最高的候選人,如果無法獲得過半支持勝出,進入即時複選後,最終未必能勝選。

因此所有候選人都不敢掉以輕心,除了爭取第一選擇更多支持,也要爭取第二和第三選擇的支持。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。