【美國大選】距離11月總統大選不夠90日 賀錦麗特朗普加緊拉票造勢

August 9, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Gage Skidmore / CC BY-NC-SA 2.0 / Vice President Kamala Harris / CC BY-NC-SA 2.0)

【KTSF 朱慧琪報導】

距離11月總統大選還有不夠90日，兩黨的總統候選人都加緊到全國拉票和造勢，賀錦麗週五就到亞利桑那州，特朗普則仍然在蒙大拿州。

自從賀錦麗成為民主黨總統候選人，她已經舉行了幾次聲勢強大的集會，證明了特朗普並不是唯一能吸引群眾的候選人。

她的競選活動估計，至今最大規模的集會，約有一萬五千人參加，而這個細節似乎觸怒了特朗普。

特朗普向來以集會能吸引大量群眾而聞名，但同時也因過度關注集會人數，並誇大參加人數而聞名。

特朗普說：「世上各國歷來無人如我，有如此多群眾、向如此多人發言。」

在賀錦麗的聲勢壓力下，特朗普於星期四就舉行了一個小時的新聞發布會，表明他已經準備好繼續採取攻勢，繼續批評賀錦麗的智力，並敦促她接受記者更多的提問。

特朗普說：「她還未做過訪問，她不懂、也無能力接受訪問。」

自拜登退選以來，賀錦麗的確未有試過坐下來做訪問，她指正努力抽出時間安排一次訪問。

賀錦麗說：「我曾與團隊談過，要在月底前安排一次訪問。」

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