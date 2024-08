【美國大選】距離11月總統大選不夠90日 賀錦麗特朗普加緊拉票造勢

【KTSF 朱慧琪報導】

距離11月總統大選還有不夠90日,兩黨的總統候選人都加緊到全國拉票和造勢,賀錦麗週五就到亞利桑那州,特朗普則仍然在蒙大拿州。

自從賀錦麗成為民主黨總統候選人,她已經舉行了幾次聲勢強大的集會,證明了特朗普並不是唯一能吸引群眾的候選人。

她的競選活動估計,至今最大規模的集會,約有一萬五千人參加,而這個細節似乎觸怒了特朗普。

特朗普向來以集會能吸引大量群眾而聞名,但同時也因過度關注集會人數,並誇大參加人數而聞名。

特朗普說:「世上各國歷來無人如我,有如此多群眾、向如此多人發言。」

在賀錦麗的聲勢壓力下,特朗普於星期四就舉行了一個小時的新聞發布會,表明他已經準備好繼續採取攻勢,繼續批評賀錦麗的智力,並敦促她接受記者更多的提問。

特朗普說:「她還未做過訪問,她不懂、也無能力接受訪問。」

自拜登退選以來,賀錦麗的確未有試過坐下來做訪問,她指正努力抽出時間安排一次訪問。

賀錦麗說:「我曾與團隊談過,要在月底前安排一次訪問。」

