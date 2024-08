【有線新聞】

巴黎奧運女子拳擊66公斤,陷入性別爭議的哈莉夫奪得冠軍。

這位25歲拳手入場時,不少人高舉阿爾及利亞國旗。面對中國的楊柳,紅角的這位話題拳手,16強擊出的重拳令意大利運動員打了40多秒就退賽,出賽資格惹來國際拳擊總會跟國際奧委會互動指責。全程控制形勢下,5位裁判最終一定裁定哈莉夫擊敗楊柳。

