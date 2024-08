【灣區新聞】Outside Lands音樂會兼賀錦麗到訪 舊金山週末交通料非常擠塞

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區本週將會有多個活動舉行,交通預料將會十分繁忙,尤其是舊金山(三藩市),除了有Outside Lands音樂節之外,本週未還會有舊金山巨人隊在主場Oracle Park打球,另外,民主黨篤定總統候選人賀錦麗也將於週日來舊金山出席一場競選籌款活動。

Outside Lands音樂會週五起一連三天舉行,球場上將擠滿成千上萬的樂迷,音樂節的其中一名創辦人Alan Scott表示,他已經等不及了。

Scott說:「極度興奮,嘉賓陣容對很多不同的世代有特殊意義,例如Sabrina Carpenter、Chappell Roan和Renee Rapp。」

預計每日約有7萬5千人參加,舊金山於本週末將會非常熱鬧。

而音樂節並不是本週末舊金山唯一的大型活動,巨人棒球隊於本週末也會在主場Oracle Park對壘底特律老虎,另外於週日,副總統賀錦麗將自展開總統競選活動及宣佈副手以來,首次到訪舊金山。

舊金山居民Tasha Royzina說:「這令我對交通情況十分緊張,因為兩週前她到達洛杉磯,整條高速公路都被封閉,比起Outside Lands音樂會,我更擔心賀錦麗到來。」

對於參加音樂節的人來說,除了開車之外,還有幾種方法可以到達會場,每位持音樂節門票人士,都可以免費搭乘Muni公車前往金門公園,而在Bill Graham音樂廳附近,也會提供穿梭巴士服務,而騎單車前往音樂節的人,當局也會提供代客泊車服務。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。