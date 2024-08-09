【灣區新聞】San Leandro警方拘華裔疑犯 涉嫌詐騙長者4萬多元（視頻）

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執法當局表示，網上騙案通常很難破案，但東灣San Leandro警方最近拘捕一個華裔疑犯，他涉嫌詐騙一名長者，騙走當事人4萬多元。
San Leandro警方表示，受害人星期一看到自己的電腦，出現一個pop-up彈出的視窗，誘使他購買防止電腦中毒程式。
他回應後，匪徒隨即遙控操縱他的電腦，經過一連串的詐騙交易，包括網上以及電話付款，受害人合共損失44,000元，他發現被詐騙後報警。
East Bay Times報導指出，受害人是一名80多歲的長者，San Leandro警方的財物罪案調查組探員，在調查過程中成功找到涉案疑犯，並在星期三拘捕他。
疑犯是36歲San Lorenzo居民Rihua Liu，疑犯聲稱自己是Uber司機，他面臨大額金錢盜竊、串謀詐騙以及盜竊長者等控罪。
警方在他的住所發現與詐騙案相關的證據，以及一支沒有登記的槍械。
警方表示，案中還有其他匪徒仍然在逃，警方呼籲大家提防可疑的電話，短訊、電郵以及網上的交流。
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