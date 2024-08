【灣區新聞】San Leandro警方拘華裔疑犯 涉嫌詐騙長者4萬多元（視頻）

【KTSF】

執法當局表示,網上騙案通常很難破案,但東灣San Leandro警方最近拘捕一個華裔疑犯,他涉嫌詐騙一名長者,騙走當事人4萬多元。

San Leandro警方表示,受害人星期一看到自己的電腦,出現一個pop-up彈出的視窗,誘使他購買防止電腦中毒程式。

他回應後,匪徒隨即遙控操縱他的電腦,經過一連串的詐騙交易,包括網上以及電話付款,受害人合共損失44,000元,他發現被詐騙後報警。

East Bay Times報導指出,受害人是一名80多歲的長者,San Leandro警方的財物罪案調查組探員,在調查過程中成功找到涉案疑犯,並在星期三拘捕他。

疑犯是36歲San Lorenzo居民Rihua Liu,疑犯聲稱自己是Uber司機,他面臨大額金錢盜竊、串謀詐騙以及盜竊長者等控罪。

警方在他的住所發現與詐騙案相關的證據,以及一支沒有登記的槍械。

警方表示,案中還有其他匪徒仍然在逃,警方呼籲大家提防可疑的電話,短訊、電郵以及網上的交流。

