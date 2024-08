【有線新聞】

奧運女子拳擊57公斤級,陷入性別爭議的中華台北拳手林郁婷贏得金牌。

林郁婷出場一刻,不少觀眾歡呼及高舉中華台北旗幟。決賽對波蘭的施莉美達,紅角的林郁婷佔據上風,這位中華台北拳手去年因未能通過性別測試,被取消世錦賽資格。國際奧委會允許她參加奧運,引發國際拳擊總會不滿,升級成雙方指責。

頭號種子林郁婷,多次打中對手,獲5位裁判一致裁定勝出,贏得中華台北歷來首面拳擊金牌,頒獎台上情緒激動。

林郁婷說:「跑馬燈呀,各種訓練的甘苦、那些畫面每一刻都是歷歷在目,對於我來說,已經拿到金牌,所有的苦跟甘、辛苦、淚水和汗水都是值得的。」

林郁婷生涯贏過亞錦賽、世錦賽及亞運金牌,如今奧運金牌都到手,亦是中華台北今屆第二金。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。