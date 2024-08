【美國大選】賀錦麗選擇Tim Walz擔任副手會否有利選情

【KTSF 歐志洲報導】

明尼蘇達州州長Tim Walz,在明尼蘇達州以外的美國政壇相對陌生,賀錦麗選擇他擔任副手人選,會否有利於她的選情?

根據CNN的分析,Walz被賀錦麗選為副手人選,其中因素包括社交媒體的力量,還有Walz比較具和藹與不分裂的形象。

Walz先是在幾個星期,當特朗普選JD Vance為他的競選搭檔的時候,以「怪異」來形容這個組合,這番說話引起人們對Walz的注意。

谷歌的搜尋數據甚至顯示,越來越多的人用「怪異」這個字眼搜尋,而這個字再和特朗普和Vance,還有共和黨拉上關係,賀錦麗的競選團隊必然觀察到Walz在社交平台上說話的影響力。

北卡羅來納州州長Roy Cooper說:「Walz州長會致力於保護中產家庭,保護生育自由,他會是副總統賀錦麗的一個卓越的執政夥伴,和競選搭檔,認識Tim Walz的人,都非常的喜歡他。」

CNN分析指出,賀錦麗考慮的競選搭檔的對象中,人選之一的賓州州長Josh Shapiro,在以巴衝突的觀點,可能會分裂民主黨人,特別是因為Shapiro本身也是猶太人,但是沒有選擇Shapiro也是一個風險,因為賓州被視為是一個重要的搖擺州。

特朗普陣營已經在第一時間發出對Walz的攻擊廣告,廣告中刻意把賀錦麗的名字念錯,並指Walz是左派的極端分子。

政治觀察家認為,選擇競選搭檔,最需要考慮的是「Do no harm」,也就是,說不要找一個會對你競選造成傷害的搭檔,考慮Walz的背景,擔任過20年的教師,又是退伍軍人,還有在聯邦眾議院中服務過12年,加上是明尼蘇達州州長的第二個任期,和共和黨的副手人選Vance相比,生活和從政經歷都來得強。

