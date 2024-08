【美國大選】賀錦麗聯同副手沃爾茲出席首場競選活動

【有線新聞】

美國民主黨總統候選人賀錦麗選定明尼蘇達州州長沃爾茲為副手,並首度同台造勢,賀錦麗讚揚沃爾茲是推動國家前進的最佳人選,沃爾茲表示期待與共和黨對手辯論較量。

取得民主黨參選資格的賀錦麗公布由明尼蘇達州州長沃爾茲擔任副手後,兩人首次一齊「拉票」,就是在關鍵搖擺州之一的賓夕法尼亞州的費城亮相。

賀錦麗坦言民主黨的選情不被看好,但她覺得充滿動力,形容這場選舉不單是對抗前總統特朗普,更是為未來而戰:「沃爾茲和我想告訴特朗普及其他想我們基本自由倒退的人,我們不會走回頭路。(不走回頭路)」

她提到宣布參選後,便著手尋找能建立更美好未來、團結並帶領國家前進的拍檔,沃爾茲就是最佳人選:「事實上若我們看看他的履歷,與特朗普的競選拍檔(萬斯)相比,有人會形容為大學校隊與初級校隊間的競賽。」

賀錦麗承諾與沃爾茲當選後會恢復墮胎權、擴大投票權及立法管制槍械擁有權,亦承諾會降低物價。

曾任教師的沃爾茲感謝賀錦麗信任,直言是學生鼓勵他從政,他亦猛烈抨擊特朗普製造混亂和分裂,將美國經濟推向低谷,又批評萬斯背棄了幫助他成長的地方:「萬斯在耶魯大學讀書,在矽谷為億萬富豪工作,寫了一本抨擊相關社區的暢銷作品。拜託!這絕不是美國的中產階級,我急不及待想與這人辯論。」

賀錦麗和沃爾茲周三將到威斯康星州和密歇根州繼續造勢。

