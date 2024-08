【有線新聞】

奧運女子拳擊57公斤級,陷入性別爭議的中華台北拳手林郁婷,晉身決賽。

紅衫的林郁婷面對土耳其的耶迪絲,佔據上風,多次打中對手。比賽鬥3回合,每回合3分鐘,杭州亞運金牌得主林郁婷獲裁判一致裁定勝出,總分5比0淘汰對手,賽後向觀眾席鞠躬致謝,是中華台北首次打入奧運拳擊決賽,會與波蘭的施莉美達爭金牌。

落敗的耶迪絲賽後做出交叉手勢。

