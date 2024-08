【KTSF】

一份民意調查顯示,民眾對賀錦麗的競選拍檔沒感覺,但對於特朗普的競選拍檔萬斯就明顯反感。

一份新的NPR-PBS-Marist民意調查顯示,超過7成的成年民眾,從未聽說過賀錦麗的競選拍檔、明尼蘇達州長Tim Walz,或不確定該如何評價他。

而特朗普的競選拍檔,俄亥俄州參議員萬斯,似乎正在失去選民的支持。

民調發現,他的支持率僅34%,反對率為43%,7月份,萬斯的贊成率為28%,反對率為31%。

