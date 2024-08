【灣區新聞】東灣執法部門在公車安裝AI系統 檢測交通違規行為（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

東灣執法部門將於週三開始利用一種安裝在公車上的新型人工智能AI系統,檢測交通違規行為,找出違規的司機並發出罰單。

這個新型AI交通違規,檢測系統會被安裝在Alameda-Contra Costa Transit(AC Transit)線路的公車上,借助人工智能技術,來檢測在公車站違規停車,以及違規佔用公車專用道的司機。

執法部門會首先對違規司機發出警告,到10月7日之後就會對這些違規行為,處以110元的罰款。

這個檢測系統是由舊金山的Hayden AI 公司開發,攝像機連接車内電腦,分析拍攝畫面中的違規行為。

AC Transit表示,當偵測到違規行為時,攝影機會錄製一段10秒的視頻,並把違規者車牌照片和當時的時間,一起發送給執法部門進行審查。

AC Transit指出,他們已經在6月份開始,在客流量最高的一條公車線路上,試驗了這個AI交通違規檢測系統,並在這個為期近六週的試驗中,檢測到1100多項疑似違法行為。

在經過Alameda縣警辦公室的審查後,共開出了787張罰單,而作為對照的、需要用手啟動的舊系統,則只開出了22張罰單。

星期三,AC Transit將把這個AI攝像系統應用到100輛公車上。

文件資料指出,和Hayden AI的三年合約,AC Transit無需負責安裝,而開發的系統的Hayden AI,就可以從罰款中,分到每月每輛公車最高2500元的收入。

對於人們在隱私方面的擔憂,AC Transit承諾,攝影機將聚焦於道路,不會記錄公車內的任何情況,系統也不會配備臉部辨識軟件。

AC Transit還會在處理完違法行為後的60天內刪除記錄到的違規車輛視頻,對於沒有違規車輛的視頻,他們會在15天內刪除。

