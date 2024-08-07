【灣區新聞】東灣執法部門在公車安裝AI系統 檢測交通違規行為（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

東灣執法部門將於週三開始利用一種安裝在公車上的新型人工智能AI系統，檢測交通違規行為，找出違規的司機並發出罰單。

這個新型AI交通違規，檢測系統會被安裝在Alameda-Contra Costa Transit（AC Transit）線路的公車上，借助人工智能技術，來檢測在公車站違規停車，以及違規佔用公車專用道的司機。

執法部門會首先對違規司機發出警告，到10月7日之後就會對這些違規行為，處以110元的罰款。

這個檢測系統是由舊金山的Hayden AI 公司開發，攝像機連接車内電腦，分析拍攝畫面中的違規行為。

AC Transit表示，當偵測到違規行為時，攝影機會錄製一段10秒的視頻，並把違規者車牌照片和當時的時間，一起發送給執法部門進行審查。

AC Transit指出，他們已經在6月份開始，在客流量最高的一條公車線路上，試驗了這個AI交通違規檢測系統，並在這個為期近六週的試驗中，檢測到1100多項疑似違法行為。

在經過Alameda縣警辦公室的審查後，共開出了787張罰單，而作為對照的、需要用手啟動的舊系統，則只開出了22張罰單。

星期三，AC Transit將把這個AI攝像系統應用到100輛公車上。

文件資料指出，和Hayden AI的三年合約，AC Transit無需負責安裝，而開發的系統的Hayden AI，就可以從罰款中，分到每月每輛公車最高2500元的收入。

對於人們在隱私方面的擔憂，AC Transit承諾，攝影機將聚焦於道路，不會記錄公車內的任何情況，系統也不會配備臉部辨識軟件。

AC Transit還會在處理完違法行為後的60天內刪除記錄到的違規車輛視頻，對於沒有違規車輛的視頻，他們會在15天內刪除。

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