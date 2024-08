【灣區新聞】聖荷西市府考慮在11月選舉提出公園維修服務提案（視頻）

【KTSF】

聖荷西市府官員考慮在11月選舉提出一項公園維修服務提案,但有趣的是,根據過往經驗,要徵稅的提案,在奇數年比較容易通過。

根據San Jose Spotlight報導,聖荷西欠缺數百萬元的公園維護費,市府考慮在年底徵稅,不過公園倡議者並不支持,認為要在選前三個月提出提案,不如現階段做好教育工作,因為徵稅提案需要3分之2選民通過。

倡議者表示,研究表明徵稅提案,在奇數年通過的機率較高,建議市府工作人員應該為明年的選票做準備,而不是立即放上年底選票。

聖荷西市長馬漢也表示,他聽到了居民對這項潛在提案的擔憂,儘管公園是深受大家喜愛的社區資源,但是現在居民抱怨生活成本太高,他認為這項公園維護提案,在這個選舉年不會得到選民支持。

根據Ballotpedia 2023年的研究,加州地產包裹稅提案(Parcel tax),在奇數年的支持率為62%。

提案建議向地主每年徵收每平方英尺1美分包裹稅,每年可以籌集2,100萬美元,用於維護和改善聖荷西公園娛樂和鄰裡服務。

根據今年的一份城市狀況報告,聖荷西的公園部門已經積壓了,超過5.54億美元的基礎設施,其中許多東區公園年久失修。

