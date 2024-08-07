【灣區新聞】聖荷西市府考慮在11月選舉提出公園維修服務提案（視頻）

【KTSF】

聖荷西市府官員考慮在11月選舉提出一項公園維修服務提案，但有趣的是，根據過往經驗，要徵稅的提案，在奇數年比較容易通過。

根據San Jose Spotlight報導，聖荷西欠缺數百萬元的公園維護費，市府考慮在年底徵稅，不過公園倡議者並不支持，認為要在選前三個月提出提案，不如現階段做好教育工作，因為徵稅提案需要3分之2選民通過。

倡議者表示，研究表明徵稅提案，在奇數年通過的機率較高，建議市府工作人員應該為明年的選票做準備，而不是立即放上年底選票。

聖荷西市長馬漢也表示，他聽到了居民對這項潛在提案的擔憂，儘管公園是深受大家喜愛的社區資源，但是現在居民抱怨生活成本太高，他認為這項公園維護提案，在這個選舉年不會得到選民支持。

根據Ballotpedia 2023年的研究，加州地產包裹稅提案（Parcel tax），在奇數年的支持率為62%。

提案建議向地主每年徵收每平方英尺1美分包裹稅，每年可以籌集2,100萬美元，用於維護和改善聖荷西公園娛樂和鄰裡服務。

根據今年的一份城市狀況報告，聖荷西的公園部門已經積壓了，超過5.54億美元的基礎設施，其中許多東區公園年久失修。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。