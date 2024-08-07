【灣區新聞】Daly City Jefferson小學校區首個為教職員而設的可負擔房屋揭幕（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Daly City Jefferson小學校區第一個為教職員而設的可負擔房屋週二揭幕，這個全新的可負擔房屋裡面是怎樣的，一起去看看。

Eastmoor Heights可負擔房屋，位於Eastmoor Ave，就在MP Brown小學的地皮上，這裡總共有56個單位，分別有一睡房、兩睡房，以及三睡房單位，月租1600元至2800元，專為Jefferson小學校區的教職員而設。

Daly City市長Juslyn Manalo說：「身為Jefferson小學校區的校友，我相信這是校區所需要的，我們的教職員配得入住，這樣好的房屋，就在我們社區裡。」

San Mateo縣參事David Canepa表示，在這個縣，房屋的平均價值是210萬，使許多人包括教師負擔不起，他表揚校區為教職員著想，並付諸行動。

Canepa說：「San Mateo縣的人、灣區的民眾、加州的民眾，都會以這個校區所做的為榜樣。」

Jefferson小學校區撥出校區的土地，以及動用學校公債提案提供的資金，興建這棟全新的可負擔房屋。

校區有約500個教職員，申請入住這棟屋苑有收入限制，年收入不能超過地區收入中位數的8成，四人家庭為例，不能超過132,000元，目前有9成單位租出，設有輪候名單。

校區表示，教職員的申請都得到接受。

另外，Jefferson高中校區較早前也在Shasta高中附近校區的地皮上，為教職員興建可負擔房屋。

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