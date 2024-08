【灣區新聞】Daly City Jefferson小學校區首個為教職員而設的可負擔房屋揭幕（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Daly City Jefferson小學校區第一個為教職員而設的可負擔房屋週二揭幕,這個全新的可負擔房屋裡面是怎樣的,一起去看看。

Eastmoor Heights可負擔房屋,位於Eastmoor Ave,就在MP Brown小學的地皮上,這裡總共有56個單位,分別有一睡房、兩睡房,以及三睡房單位,月租1600元至2800元,專為Jefferson小學校區的教職員而設。

Daly City市長Juslyn Manalo說:「身為Jefferson小學校區的校友,我相信這是校區所需要的,我們的教職員配得入住,這樣好的房屋,就在我們社區裡。」

San Mateo縣參事David Canepa表示,在這個縣,房屋的平均價值是210萬,使許多人包括教師負擔不起,他表揚校區為教職員著想,並付諸行動。

Canepa說:「San Mateo縣的人、灣區的民眾、加州的民眾,都會以這個校區所做的為榜樣。」

Jefferson小學校區撥出校區的土地,以及動用學校公債提案提供的資金,興建這棟全新的可負擔房屋。

校區有約500個教職員,申請入住這棟屋苑有收入限制,年收入不能超過地區收入中位數的8成,四人家庭為例,不能超過132,000元,目前有9成單位租出,設有輪候名單。

校區表示,教職員的申請都得到接受。

另外,Jefferson高中校區較早前也在Shasta高中附近校區的地皮上,為教職員興建可負擔房屋。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。