【灣區新聞】8月6日為全國安全夜 多地警方舉行免費活動（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

每逢8月的第一個星期二，各地的警方都會舉辦「安全夜」（National Night Out）的活動，用輕鬆的形式增進警民關係。

8月6日是全國安全夜，多地的警方會舉行免費活動，與眾同樂，例如中半島San Mateo警方，週二晚5點半到8點，在Martin Luther King Jr.中心舉行「安全夜」活動，有音樂表演、抽獎和遊戲，大家還有機會參觀警車。

舊金山的警察分局也在自己的社區推廣公共安全，好像Ingleside警察分局，週二下午5時到晚上7時，在警局以及Balboa Park舉辦「安全夜」，有抽獎和遊戲，參加者有機會贏得筆記本電腦和書包等獎品。

除了有獎品之外，東灣Martinez警方週二晚將會送出500份兒童身份套件（inkless Child ID Kits），家長可以為子女打指模，保留他們的DNA樣本等個人資料，萬一兒童失蹤，可以及時提供完整的資料給警方，協助警方盡快尋回兒童。

「全國安全夜」的傳統，由1984年開始，讓居民有機會認識警務人員，以及結識鄰居和附近的居民，做到鄰里守望相助，大家可以上網到自己社區的警局，查詢「安全夜」的資料。

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