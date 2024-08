【灣區新聞】8月6日為全國安全夜 多地警方舉行免費活動（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

每逢8月的第一個星期二,各地的警方都會舉辦「安全夜」(National Night Out)的活動,用輕鬆的形式增進警民關係。

8月6日是全國安全夜,多地的警方會舉行免費活動,與眾同樂,例如中半島San Mateo警方,週二晚5點半到8點,在Martin Luther King Jr.中心舉行「安全夜」活動,有音樂表演、抽獎和遊戲,大家還有機會參觀警車。

舊金山的警察分局也在自己的社區推廣公共安全,好像Ingleside警察分局,週二下午5時到晚上7時,在警局以及Balboa Park舉辦「安全夜」,有抽獎和遊戲,參加者有機會贏得筆記本電腦和書包等獎品。

除了有獎品之外,東灣Martinez警方週二晚將會送出500份兒童身份套件(inkless Child ID Kits),家長可以為子女打指模,保留他們的DNA樣本等個人資料,萬一兒童失蹤,可以及時提供完整的資料給警方,協助警方盡快尋回兒童。

「全國安全夜」的傳統,由1984年開始,讓居民有機會認識警務人員,以及結識鄰居和附近的居民,做到鄰里守望相助,大家可以上網到自己社區的警局,查詢「安全夜」的資料。

