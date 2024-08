【KTSF】

11月選舉很快就到,Contra Costa縣選務處呼籲大家要留意最近出現的詐騙手法。

Contra Costa縣選務處官員呼籲灣區居民留意最近出現的詐騙案,騙徒假冒選務處職員,發出短信要求收件人打開連結,確定自己的選民登記資料。

選務處表示,這類騙案在全州都有出現,當局提醒大家,選務處不會聯絡選民,去查詢選民登記資料,如有問題可以直接詢問縣選舉處,或上網到州務卿的網站,查看自己的選民登記資料。

