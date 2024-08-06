【全國新聞】一級颶風Debby登陸墨西哥灣海岸 佛州四人亡

【KTSF 張擎鳳報導】

風力由以及颶風轉弱為熱帶風暴的Debby，在掠過佛羅里達州後吹向喬治亞州，這場致命的風暴至今在佛州，至少造成四人死亡。

週一黎明前，一級颶風Debby登陸墨西哥灣海岸，中午時強度減弱為熱帶風暴，雖然風力可能正在減弱，但有可能是該地區歷來造成降雨量最多的風暴之一，它已經為佛羅里達州帶來近1個月的降雨量。

一年前，3級颶風Idalia登陸了佛羅里達州北部的同一地區。

橙縣專員委員會Jeff Kinnard說：「很多家庭才剛完成重建。」

企業也一樣，就像這個渡假村，被Idalia摧毀後新重建的，現在又被Debby的風暴潮淹沒了。

海岸警衛隊週日在佛羅里達州Boca Grande附近營救，被困在這艘故障帆船上的兩名人員。

天氣預報Debby正在以緩慢速度移動，預計未來幾天，喬治亞州和南卡羅來納州將迎來歷史性降雨量。

Charleston市長William Cogswell說：「海平面基本上是零，我們會有些大麻煩。」

南卡羅來納州、喬治亞州和佛羅里達州，部份地區均處於緊急狀態。

Debby吹向喬治亞州後，工作人員開始清理工作並恢復供電，居民被警告留在室內，以及避開洪水。

佛羅里達州長Ron DeSantis說：「風災頭號致命因素是民眾出外。」

Cogswell說：「我很樂觀，我們已做好準備，但你永遠不知道接下來會發生什麼。」

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