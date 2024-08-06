【財經新聞】馬斯克據報將把X總部從舊金山遷至德州（視頻）

August 6, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF】

《紐約時報》報導指出，馬斯克與加州領導人發生衝突，並表示將把X平台的總部從舊金山遷至德州。

《紐約時報》獲得內部電子郵件顯示，X平台計劃在未來幾週關閉舊金山總部辦公室，員工會搬到現有的聖荷西辦公室。

馬斯克另外會開設一間以工程為主的辦公室，由X平台和馬斯克擁有的人工智能公司xAI共享。

對於這項消息，X並未回《紐約時報》的詢問。

上個月加州通過一項法律，禁止學區通知家長有關孩子改變性別認同，當時馬斯克就揚言，要將公司總部遷往德州。

《紐約時報》的報導還指出，馬斯克在2022年收購Twitter以來，就不再向管理該大樓的地產公司Shorenstein支付租金，不過該公司也沒有對此評論。

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