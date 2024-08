【財經新聞】馬斯克據報將把X總部從舊金山遷至德州（視頻）

【KTSF】

《紐約時報》報導指出,馬斯克與加州領導人發生衝突,並表示將把X平台的總部從舊金山遷至德州。

《紐約時報》獲得內部電子郵件顯示,X平台計劃在未來幾週關閉舊金山總部辦公室,員工會搬到現有的聖荷西辦公室。

馬斯克另外會開設一間以工程為主的辦公室,由X平台和馬斯克擁有的人工智能公司xAI共享。

對於這項消息,X並未回《紐約時報》的詢問。

上個月加州通過一項法律,禁止學區通知家長有關孩子改變性別認同,當時馬斯克就揚言,要將公司總部遷往德州。

《紐約時報》的報導還指出,馬斯克在2022年收購Twitter以來,就不再向管理該大樓的地產公司Shorenstein支付租金,不過該公司也沒有對此評論。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。