【美國大選】賀錦麗將到費城出席造勢大會 料之前公佈競選拍檔

副總統賀錦麗在週二出席費城造勢大會,一般預料她會在造勢大會之前公佈競選拍檔人選,並與這名副手到關鍵的搖擺州份造勢。

挑選競選副手的程序,已經去到最後階段,賀錦麗在週末約見多名副手選之後,預料最遲在週二早上就會公佈誰人中選,因為週二她在賓夕法尼亞州的費城舉行民主黨正副總統人選首場造勢大會,隨後幾日在幾個關鍵搖擺州份也有造勢活動,到時她會與副手一起亮相。

現時競選副手的人選縮減到三人,他們分別是51歲賓夕凡尼亞州州長Josh Shapiro、做過太空人的阿里桑那州聯邦參議員Mark Kelly,以及60歲的明尼蘇達州州長Tim Walz。

消息透露,賀錦麗競選陣營對於挑選過程的最後階段極之審慎和保密,不容洩漏半點消息。

一般認為,賀錦麗週二的費城造勢大會將會大爆棚,而日前她在阿特蘭大的造勢活動有一萬人參加,因為有兩位說唱歌手助陣,現場氣氛熱烈。

《紐約時報》的分析指,賀錦麗有號召力,令到她的共和黨競選對手特朗普感受到壓力。

而特朗普對於人數似乎非常在意,週六在阿特蘭大同一場地造勢時,就一再提到在場人數,並指賀錦麗採用了希拉莉的策略,利用演藝界人物打氣,分析指,演藝界名人普遍不支持特朗普。

此外,賀錦麗在社交媒體,尤其是年輕人方面,遠比特朗普有號召力,這些號召力被認為很可能會轉化成選票。

主流媒體指出,賀錦麗的最新口號強調,特朗普又老又怪誕似乎有效果,所以近日來特朗普被賀錦麗的聲勢,逼的有些進退失據。

