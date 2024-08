【灣區新聞】舊金山市府人員剛拆營地 隔數天無家者再臨舊地搭帳篷

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)市長布里德最近承諾採取更積極的方法,來清理市內的露宿者營地。上個星期市府人員拆除了幾個營地,但之後無家可歸者再次回到了這些營地搭帳篷。

Ramsey Armstrong在Treat Avenue無家可歸者營地對面的一家美容院工作,大約五天前市府人員清理了該區,週日早上有幾個人回來搭帳篷。

Ramsey說:「警察一走,他們隔天就會回來。」

Ramsey說,每次市府清除露宿者營地後,都會發生這樣的事情。

Ramsey說:「若問題長期無解,清場又有何好處?市府積極清場之餘,也應有一個系統去持續解決。」

在Folsom街夾18和19街,有露宿者說,市府幾日前清除了他們的營地,他在這裡住了40多年。

同樣的事情,在田德隆區的Willow街發生,上星期市府人員多次拆除帳篷,並提供庇護所,警方甚至逮捕了一個人,但週日下午已經出現有幾個新帳篷,很多露宿者,甚至可以看到其中一些人正在吸毒。

無家可歸者Anthony Schliecher說:「市府一直不斷加緊清除營地。」

Schliercher是無家可歸者,他站在Willow街夾Larkin街的轉角處。

Schliecher說:「不是所有人都想要幫助,這很悲哀,有些人尚未準備好。」

他說之前市府向他提供庇護所,他拒絕了,因為感覺就像監獄一樣,其他人則表示,他們想要的是公寓,而不是必須與陌生人共用房間。

Schliecher說:「這不僅是毒品問題,還有很多精神問題。」

一位鄰居表示,永久解決方案需要更多的住屋、個案工作人員,最終還需要更多的資金,而舊金山可能沒有這些資金。

他說:「所有市長候選人都說,想對露宿者議題有作為,但當然沒有人知道,如何為這些人找到更多地方住。」

Armstrong表示多謝市府積極面對無家可歸問題,但他希望有一個長期的解決方案。

