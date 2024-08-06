【灣區新聞】舊金山市府人員剛拆營地 隔數天無家者再臨舊地搭帳篷

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山（三藩市）市長布里德最近承諾採取更積極的方法，來清理市內的露宿者營地。上個星期市府人員拆除了幾個營地，但之後無家可歸者再次回到了這些營地搭帳篷。

Ramsey Armstrong在Treat Avenue無家可歸者營地對面的一家美容院工作，大約五天前市府人員清理了該區，週日早上有幾個人回來搭帳篷。

Ramsey說：「警察一走，他們隔天就會回來。」

Ramsey說，每次市府清除露宿者營地後，都會發生這樣的事情。

Ramsey說：「若問題長期無解，清場又有何好處？市府積極清場之餘，也應有一個系統去持續解決。」

在Folsom街夾18和19街，有露宿者說，市府幾日前清除了他們的營地，他在這裡住了40多年。

同樣的事情，在田德隆區的Willow街發生，上星期市府人員多次拆除帳篷，並提供庇護所，警方甚至逮捕了一個人，但週日下午已經出現有幾個新帳篷，很多露宿者，甚至可以看到其中一些人正在吸毒。

無家可歸者Anthony Schliecher說：「市府一直不斷加緊清除營地。」

Schliercher是無家可歸者，他站在Willow街夾Larkin街的轉角處。

Schliecher說：「不是所有人都想要幫助，這很悲哀，有些人尚未準備好。」

他說之前市府向他提供庇護所，他拒絕了，因為感覺就像監獄一樣，其他人則表示，他們想要的是公寓，而不是必須與陌生人共用房間。

Schliecher說：「這不僅是毒品問題，還有很多精神問題。」

一位鄰居表示，永久解決方案需要更多的住屋、個案工作人員，最終還需要更多的資金，而舊金山可能沒有這些資金。

他說：「所有市長候選人都說，想對露宿者議題有作為，但當然沒有人知道，如何為這些人找到更多地方住。」

Armstrong表示多謝市府積極面對無家可歸問題，但他希望有一個長期的解決方案。

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