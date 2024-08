在华盛顿发起 CPR 运动，提高亚裔美国人社区的心脏骤停存活率和 CPR 技能

美国心脏协会致力于提高亚裔美国人社区的 CPR 意识和技能,以提高心脏骤停存活率

西雅图,2024 年 5 月 30 日 — 尽管心肺复苏术 (CPR) 培训方面有长足的进步,但美国心脏协会 (American Heart Association) 的消费者研究显示,仅有四分之一的亚裔美国人对正确地实施徒手 CPR 有信心,而普通人群对此有信心的比例则高达三分之一以上。同一项调查还显示,近 70% 的亚裔美国成年人对实施徒手 CPR 犹豫不决,因为他们担心会伤害到心脏骤停的患者。在普通人群中,仍有 57% 的人表达了同样的担忧。

为构建 CPR 技能、知识和信心,并缩小这些差距,美国心脏协会发起了“今天你准备好了 (Today You Were Ready)”全国宣传运动,旨在让亚裔美国人社区学习徒手 CPR,并做好挽救生命的准备。该运动包括媒体和社区外展,以强调为应对心脏急症做好准备的重要性。这项工作属于美国心脏协会首要的 Nation of LifesaversTM 运动,该运动致力于将旁观者变成施救者,并到 2030 年时将心脏骤停的存活率提高一倍。

“除非我们分享这些重要的公共卫生信息,否则亚裔美国太平洋岛民社区和其他历史上被排斥的群体仍将比其他群体更有可能死于心脏骤停,”心脏骤停幸存者 Albert Tsai 说,他也是普吉特海湾美国心脏协会社区影响副主席。“我很幸运,我晕倒的时候有两名旁观者给我做了 CPR。但很多人就没有这么幸运了。 ‘今天你准备好了’运动将为亚裔美国太平洋岛民 (AAPI) 社区提供学习和实施徒手 CPR 所需的工具和资源。”

任何人在任何时候都可能发生心脏骤停。如果没有旁观者迅速实施 CPR,这种情况通常会导致死亡。在 Albert Tsai 的案例中,他刚离开停车场心脏就停跳了,然后就晕倒了。幸运的是,附近一所学校的一名学生老师和校长注意到他在人行道上,并冲过去给他做胸部按压,而第三人拨打了 911。

根据《美国心脏协会杂志》(Journal of the American Heart Association) 的研究,在医院外发生的心脏骤停中,约 72% 发生在家中。这表示若您必须实施 CPR,这拯救的将很可能是自己的亲人。心肺复苏术是一种急救技术,可以帮助挽救呼吸或心跳停止之人的生命。美国心脏协会走在复苏科学、教育和培训的最前沿,是 CPR 官方科学指南的全球领导者和出版商。

协会展示两个有助挽救生命的简单步骤,旨在改变和扫除犹豫不决的障碍。 徒手 CPR 是没有人工呼吸的 CPR。徒手 CPR 仅适用于青少年和成年人,分两个步骤进行:1) 拨打 911;2) 用力快速按压胸部中央,每分钟 100- 120 次。

Tsai 表示: “通过鼓励我们的亚裔美国太平洋岛民社区学习徒手 CPR,我们可以改善亚裔美国人及其亲人的健康状况,尤其是那些心脏骤停患者。”

在美国,亚裔美国太平洋岛民社区和其他未获得充分代表的人群因医院外心脏骤停而发生不良后果的风险高于普通人群,部分原因是由于长期存在的结构性种族主义和社会政策限制了获得优质教育和医疗保健的机会。[1][2]

协会的调查结果显示,历史上受到排斥的人群更有可能错误地认为,对成人或青少年实施徒手 CPR 需要专门的培训和认证,并且更有可能因为害怕造成伤害而在实施该技能时犹豫不决。[3]这些误解导致医院外心脏骤停的存活率很低(低于 10%),而每年有超过 35 万美国人发生医院外心脏骤停。[4]

欲了解更多有关该活动的信息或想要观看英语、汉语普通话和他加禄语版本的徒手 CPR 培训视频,请访问 heart.org/nation。

其他资源:

# # #

关于美国心脏协会

美国心脏协会是一股不懈的力量,致力于帮助全球人民更长寿、更健康。我们旨在确保所有社区拥有获得健康的平等机会。通过与众多组织合作以及在数百万志愿者的支持下,我们资助创新的研究、倡导公众健康,并分享救生资源。近一个世纪以来,这家位于达拉斯的组织一直是行业领先的健康信息提供商。2024 年是我们成立的一百周年,我们将共同庆祝我们 100 年的深厚历史和取得的成就。步入第二个百年,我们将奋勇前进,继续大胆探索和发挥深远影响,实现我们的愿景——改善世界各地每个人的健康,为他们带去希望。欢迎通过 heart.org、Facebook、X 或拨打 1-800-AHA-USA1 联系我们。在华盛顿,请通过 heart.org/Washington、Facebook、Instagram、X 或拨打 1-800-AHA-USA1 联系我们。

媒体咨询:

Valerie Koch,[email protected]

Francesca Minas,[email protected]

[1] 旁观者 CPR 在西班牙裔社区不太常见 | 美国心脏协会(Blewer 等人,《循环》。2020;141:34–41)

[2] 亚裔美国人亚群体心血管风险因素的社会决定因素 |《美国心脏协会杂志》(ahajournals.org)

[3] 心脏病和中风统计数字 – 2022 年更新:美国心脏协会的报告 |《循环》(ahajournals.org)

[4] 美国心脏协会心脏病和中风统计数字 – 2023 年更新(Tsao 等人,《循环》。2023;147: e93–e621)请更新至 2024 年心脏病和中风统计数字参考资料