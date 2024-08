【KTSF】

共和黨副總統提名候選人萬斯繼續攻擊民主黨總統參選人賀錦麗的背景「相當怪誕」。

萬斯週末在喬治亞州阿特蘭大造勢時,繼續針對特朗普對民主黨總統參選人賀錦麗的攻擊,萬斯指賀錦麗競選陣營採取的策略「相當怪誕」,萬斯是指「賀錦麗前往阿特蘭大,用假的南部口音講說話,就算賀錦麗在加拿大長大,也是於事無補,毫無意義,是相當怪誕的事」。

事實是,賀錦麗年輕時也有部份時間在威斯康辛州生活過。

特朗普較早時就指,他認識賀錦麗時,只是知道賀錦麗是印度裔,但她突然間又變身做非洲裔。

