【全國新聞】美國COVID病例仍在增加中 加州疫情高於其他州

August 6, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 歐志洲的報導】

根據聯辦疾控中心（CDC）的報告，美國全國目前的COVID病例仍在增加中，加州的疫情也高於其他州，傳染病學專家表示，這跟高溫天氣和山火有關。

CDC的報告指出，美國目前最流行的COVID變異株是KP3，起源自COVID變種病毒Omicron，而CDC從污水檢測中也發現，病毒量和過去兩個夏天相比來得更高，已經連續八個星期在「高」或「非常高」的水平。

傳染病學專家表示，加州這個夏天的疫情也來得比較早，並持續得比較久，到現在還沒有多少下降的趨勢。

舊金山加大（UCSF）傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong） 說：「加州今年有更持久的高溫天氣和更多山火，這促使很多人躲到室內，這有可能增加了染病風險，其他的風險還包括人們去旅遊，還有他們最後一次感染是在4到6個月之前。」

隨著人們透過疫苗的免疫力逐漸減低，醫生也建議人們要是屬於高危社群，也就是65歲以上的人，或是免疫功能低下的人，要是最後一次接種COIVD疫苗超過四個月的時間，是可以接種多一次疫苗。

其他民眾來說，新版的COVID疫苗也將在秋天推出，那應該在什麼時候最適合接種，陳子平醫生提醒大家，打疫苗最有效的時間，計劃在感染風險最高的時候。

陳子平醫生說：「在Halloween之前，我們會告訴人們，疫苗發揮最大功效的時候，不僅能夠避免重症住院，也預防感染，如果你適當配合，疫苗功效最大的時間是三個月內。」

至於暑假出遊的民眾來說，陳子平建議人們，在抵達目的地之前、在搭飛機前後，可以勤於戴口罩保護自己。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*