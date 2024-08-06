【全國新聞】美國COVID病例仍在增加中 加州疫情高於其他州

【KTSF 歐志洲的報導】

根據聯辦疾控中心（CDC）的報告，美國全國目前的COVID病例仍在增加中，加州的疫情也高於其他州，傳染病學專家表示，這跟高溫天氣和山火有關。

CDC的報告指出，美國目前最流行的COVID變異株是KP3，起源自COVID變種病毒Omicron，而CDC從污水檢測中也發現，病毒量和過去兩個夏天相比來得更高，已經連續八個星期在「高」或「非常高」的水平。

傳染病學專家表示，加州這個夏天的疫情也來得比較早，並持續得比較久，到現在還沒有多少下降的趨勢。

舊金山加大（UCSF）傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong） 說：「加州今年有更持久的高溫天氣和更多山火，這促使很多人躲到室內，這有可能增加了染病風險，其他的風險還包括人們去旅遊，還有他們最後一次感染是在4到6個月之前。」

隨著人們透過疫苗的免疫力逐漸減低，醫生也建議人們要是屬於高危社群，也就是65歲以上的人，或是免疫功能低下的人，要是最後一次接種COIVD疫苗超過四個月的時間，是可以接種多一次疫苗。

其他民眾來說，新版的COVID疫苗也將在秋天推出，那應該在什麼時候最適合接種，陳子平醫生提醒大家，打疫苗最有效的時間，計劃在感染風險最高的時候。

陳子平醫生說：「在Halloween之前，我們會告訴人們，疫苗發揮最大功效的時候，不僅能夠避免重症住院，也預防感染，如果你適當配合，疫苗功效最大的時間是三個月內。」

至於暑假出遊的民眾來說，陳子平建議人們，在抵達目的地之前、在搭飛機前後，可以勤於戴口罩保護自己。

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