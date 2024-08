【全國新聞】美國COVID病例仍在增加中 加州疫情高於其他州

【KTSF 歐志洲的報導】

根據聯辦疾控中心(CDC)的報告,美國全國目前的COVID病例仍在增加中,加州的疫情也高於其他州,傳染病學專家表示,這跟高溫天氣和山火有關。

CDC的報告指出,美國目前最流行的COVID變異株是KP3,起源自COVID變種病毒Omicron,而CDC從污水檢測中也發現,病毒量和過去兩個夏天相比來得更高,已經連續八個星期在「高」或「非常高」的水平。

傳染病學專家表示,加州這個夏天的疫情也來得比較早,並持續得比較久,到現在還沒有多少下降的趨勢。

舊金山加大(UCSF)傳染病學專家陳子平(Peter Chin-Hong) 說:「加州今年有更持久的高溫天氣和更多山火,這促使很多人躲到室內,這有可能增加了染病風險,其他的風險還包括人們去旅遊,還有他們最後一次感染是在4到6個月之前。」

隨著人們透過疫苗的免疫力逐漸減低,醫生也建議人們要是屬於高危社群,也就是65歲以上的人,或是免疫功能低下的人,要是最後一次接種COIVD疫苗超過四個月的時間,是可以接種多一次疫苗。

其他民眾來說,新版的COVID疫苗也將在秋天推出,那應該在什麼時候最適合接種,陳子平醫生提醒大家,打疫苗最有效的時間,計劃在感染風險最高的時候。

陳子平醫生說:「在Halloween之前,我們會告訴人們,疫苗發揮最大功效的時候,不僅能夠避免重症住院,也預防感染,如果你適當配合,疫苗功效最大的時間是三個月內。」

至於暑假出遊的民眾來說,陳子平建議人們,在抵達目的地之前、在搭飛機前後,可以勤於戴口罩保護自己。

