南灣聖荷西市一名社區服務官在值班時,被疑似醉駕的司機撞死,事件中有另一名社區服務官受傷。

聖荷西警方指,死者事發時與另一名社區服務官,週六晚上在Monterey Road和Palm Ave,為另一宗案件執行交通管制時被車撞,第二名服務官仍在醫院,預計無生命危險。

警方表示,這是第一次有社區服務官在執勤時遇害,他們是文職人員,負責回應和調查較低優先級的案件。

聖荷西市長馬漢發聲明表示,他祈禱與這些官員、他們的家人,以及整個警察部門同在,他誓言追究肇事者的責任。

