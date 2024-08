【財經新聞】美國失業率升至三年來高位 顯示就業增長放緩

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦勞工部日前公佈的7月份就業數據顯示,失業率升至三年來的高位,顯示就業增長放緩,而有分析師指,放緩幅度遠大過預期。

全美的就業市場正在降溫,根據最新聯邦勞工部數據,全美上個月增加了11萬4千個工作,低於6月份的17萬9千個,亦低於5月份的21萬6千個。

前加州勞工部長Michael Bernick說:「11萬4千個是一個急劇下降的情況,所以並不是下跌令人驚訝,而是下跌的幅度急劇。」

Bernick表示,這是一系列因素的綜合作用,休閒和酒店業一直是推動就業增長的主要因素,但這些行業的招聘已經趨於平穩令增長放緩,許多這些工作已經完成招聘。

醫療保健行業則繼續保持就業增長,增加了55,000個工作,建築業也增加了約25,000個工作。

但整體而言,報告顯示,失業率從4.1%上升至4.3%,Bernick表示,按歷史的標準來看,這仍然相當低,並且還有很多入門級的工作,例如長期照護的客服中心、家庭保健和零售業。

但對中、高級工作的競爭,尤其是科技界的競爭非常激烈,而且只會越來越激烈。

Bernick舉例,有一間科技公司發佈了一份中級行銷職位的招聘,於兩週內已經收到200份申請,他說大家找工作的時候總是有壓力,但不應該怪自己,因為這個市場在灣區競爭非常激烈。

該報告同時顯示,薪資的增長也放緩,從5月的4.1%降至3.6%。

Bernick說:「我認為薪資的數據更令人擔憂,我們看到過去幾年2022年和2023年的薪資增長強勁。」

至於在加州和灣區的就業市場情況,加州失業率為5.2%,舊金山(三藩市)比例較低為3.5%,南灣Santa Clara就為4%,而灣區失業率最高的縣是Solano達5%。

