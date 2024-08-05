【財經新聞】美國失業率升至三年來高位 顯示就業增長放緩

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦勞工部日前公佈的7月份就業數據顯示，失業率升至三年來的高位，顯示就業增長放緩，而有分析師指，放緩幅度遠大過預期。

全美的就業市場正在降溫，根據最新聯邦勞工部數據，全美上個月增加了11萬4千個工作，低於6月份的17萬9千個，亦低於5月份的21萬6千個。

前加州勞工部長Michael Bernick說：「11萬4千個是一個急劇下降的情況，所以並不是下跌令人驚訝，而是下跌的幅度急劇。」

Bernick表示，這是一系列因素的綜合作用，休閒和酒店業一直是推動就業增長的主要因素，但這些行業的招聘已經趨於平穩令增長放緩，許多這些工作已經完成招聘。

醫療保健行業則繼續保持就業增長，增加了55,000個工作，建築業也增加了約25,000個工作。

但整體而言，報告顯示，失業率從4.1%上升至4.3%，Bernick表示，按歷史的標準來看，這仍然相當低，並且還有很多入門級的工作，例如長期照護的客服中心、家庭保健和零售業。

但對中、高級工作的競爭，尤其是科技界的競爭非常激烈，而且只會越來越激烈。

Bernick舉例，有一間科技公司發佈了一份中級行銷職位的招聘，於兩週內已經收到200份申請，他說大家找工作的時候總是有壓力，但不應該怪自己，因為這個市場在灣區競爭非常激烈。

該報告同時顯示，薪資的增長也放緩，從5月的4.1%降至3.6%。

Bernick說：「我認為薪資的數據更令人擔憂，我們看到過去幾年2022年和2023年的薪資增長強勁。」

至於在加州和灣區的就業市場情況，加州失業率為5.2%，舊金山（三藩市）比例較低為3.5%，南灣Santa Clara就為4%，而灣區失業率最高的縣是Solano達5%。

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