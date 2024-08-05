【全國經濟】加州過去三個月汽油價格暴跌（視頻）

August 5, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 陳爍嘉報導】

過去三個月，加州汽油價格明顯下跌，自4月以來，每加侖的價格已下跌78分。

在過去的三個月裡，加州的汽油價格一直在往下降，這要多謝煉油成本的下降，和新的加州反哄抬價格法。

根據AAA美國汽車協會的數據，加州週五普通汽油的平均價格為每加侖4.64元，比起4月的5.42元油價下降了不少。

但這個價格仍然全國最高，根據AAA的數據，週五全國平均汽油價格為每加侖3.48元。

汽油價格下跌的部份原因是，石油工業煉油、分銷和營銷的成本下降。

另一部份原因是，加州州長紐森在去年簽署的《加州汽油反哄抬價格和透明度法》，該法例授權成立獨立的監察機構，找出潛在的抬價行為，新法例也授權監管機構懲罰石油業界的不當行為。

在新法例下，能源委員會將設定汽油煉油廠毛利的最高限額，違規者將受罰，這項新法例的成效還有待觀察。

有分析指出，根據聯邦能源資訊局的數據，還有其他因素造成加州汽油價格遠高於全國，例如加州徵收的環保費和稅務，讓加州的汽油比其他各州每加侖貴70美仙以上。

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